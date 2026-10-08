她背著沉甸甸的書包，不得不每天從那間死了人的房門前路過的時候，像野草一樣冒頭的倦怠就退去了。丘小力在這裡生活的那幾個月像一場幻夢，夢裡藏著刀，把丘小力殺死，也割掉了那些野菜，時不時的，還會在夢裡追著胡清寧，她只能背著書包拚命地學、拚命地跑。

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付闖畢業後，交過一個叫徐婉芳的女朋友。條件不算出眾，但對付闖死心塌地。她和付闖大學同級卻不同系，認識很久，但真正好起來，還是付闖創業失敗之後。大學的時候，付闖喜歡的女生是徐婉芳的室友 。但喜歡不是愛，對著人家表達了幾次愛意，沒有收到什麼回應以後，他也就放棄了。卻沒想到從此進入了徐婉芳的眼。

她並不是漂亮的女孩，也沒什麼自信，於是就只能默默地觀望、靜靜地等待。一直等到付闖創業失敗身陷債務，她才義無反顧地出現，陪在他的身邊，跟他共度難關。

按理說這樣的女生，應該能討到男方母親的歡心，可姚蔚藍就是不喜歡她。她曾經明明白白地勸過徐婉芳：小徐，你知道的，你只是感動了付闖，他並不愛你的。你這樣又是何苦？

說這話的時候，是在小徐的出租屋。那個時候，付闖還沒有下定決心回環城，依舊每天不死心地四處尋找東山再起的機會。小徐在一家公司裡做文員，收入也不高。但為了方便和付闖同住，她退掉了合租的房子，租了一個一居室。

當時付闖的精神狀態很不好，喝酒喝到胃出血住了院。徐婉芳每天也要上班，實在沒辦法了，才給姚蔚藍打了電話。出院以後的付闖居家養病，躺在大床裡昏昏沉沉，一蹶不振。（一四）