科西嘉風采依舊（二）

圖／123RF

放眼看去，那父子兩人的手像遮陽棚望向她這一邊。兒子手裡緊抱著達利的巨大畫冊，先生則提著一個美術館的禮品袋。見她兩手空空，先生笑問：「沒有遇到心儀的好東西嗎？」她開心地回答：「有！店家會送到旅館。」一家三口高高興興，前往他們百吃不厭的一家披薩店。

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回到雅典北郊薇莉西亞家中，文素馨邀先生一道抖開那條海藍色有著灰色漩渦的桌巾，鋪到了餐桌上。「漂亮啊！安吉亞里織品不同凡響！」先生讚嘆道。

兒子也湊過來，開心地叫道：「就好像愛琴海水一樣！」話音落了，兒子小心翼翼將羅馬美術館的禮品袋打開，把一包鮮艷的布料連同說明書，捧到母親面前，「Mom，我希望不會花費你太多時間……」

父子兩人都有點緊張的表情，讓她笑了起來，「不就是一條百衲被嗎，有什麼難？」

兒子說：「這不是普通的百衲被，是達利的設計。布料公司請達利設計一條百衲被，告訴他，那是『圖案』，有規則可循才行，不能『為所欲為』。大師就將一個調色碟翻轉，扣在畫布上畫將起來。圓套圓、圈套圈。如此這般，百衲被所需要的每一片布料都是三角形。而且，只有四分之一的三角形有兩條直邊，其第三邊同其他三角形的每一邊都是曲線。而且，淺色要連結深色、深色要連結淺色，不是很簡單呢……」

文素馨打開說明書，展開五彩繽紛的布料，細看了需要裁剪成各種形狀的具體圖形，抬起頭來看著緊張等待的兒子，微笑著說道：「等我把布料剪好，排放的秩序由你來決定。這樣，你就可以同達利一道，完成這條百衲被的設計，我只負責製作。」

兒子歡呼：「媽咪萬歲！」

上班的上班，上學的上學。她在自己的縫紉室裡鋪開了顏色極為繁複的四塊布料，簡直是春色滿園的絢麗景致。打開說明書，將勾畫好的紙板剪下來，每一種紙型需要從四塊布料上剪下若干份。一種種堆疊起來，看得出來，達利是不世出的天才，從來不知百衲被是什麼東西的他，只用一個調色盤，就能在瞬間設計出如此複雜、熱情奔放的圖樣來。圓，無數的圓，層層套疊、首尾相接；豈不是美好的、歡愉的、團圓的象徵？實在是不能更好了。完成之後掛在兒子的房間裡，比任何裝飾品都來得稱心。念及此，情緒更好，動作便越加穩健而熟練。

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吃了簡單的午餐，還有三個半小時，兒子才會回家。文素馨惦記著Busatti，開車前往車程不會超過二十五分鐘的赫朗綴購物中心。那地方在薇利西亞與雅典市的中間，幾乎是每天的必經之地。

商圈的布告上，呈丁字形排列的幾十家店，最起眼的當然是法國的拉利克、卡提爾，義大利的斐爾基摩、帕拉達，美國的第凡尼、寇馳，都在極為醒目的位置。布薩帝在丁字最下角，倒數第二家，門牌號碼234。

232和235都是金碧輝煌的希臘本地精品店。布薩帝夾在中間，簡直的黯淡無光、毫不吸睛。櫥窗裡只有兩款布料，淺淺的藕荷色、淺淺的咖啡色，十字織花都整齊排列在幾近於羊脂白的背景上。她走近櫥窗，站住腳，那兩款布料鋪天蓋地，抖出了一種威風，不容忽視的尊貴。

她推門進去，沒有門鈴聲，店堂裡的燈卻都亮了起來，巨大的工作檯上鋪著那一款淺咖啡色的布料。布料長，無法展示的部分，則摺疊整齊地高踞工作檯一端。布料周圍有兩雙白色手套，備用。

櫃檯後面的女子身著白襯衫、黑色西裝，銀灰色的頭髮挽在耳後，正坐在那裡講電話，用的是法語。一邊輕聲細語，一邊在巨大的紙張上寫字，用的是沾水筆。大瓶的墨水、吸墨器、筆架井然有序地排列在檯面上。

雖然聲音不大，她卻聽得分明，那是巴黎分店的經理來電，為一位來自杜拜的客人下訂單。不同款式、相同尺寸的桌巾若干，餐巾若干，交貨的時間是在下一個月。這位客人會在下個月初抵達雅典，並在下個月底返回杜拜。因此，雅典的布薩帝有充裕的時間，將來自義大利安吉亞里的成品準備好。

稍稍心算，好大的生意。難怪這店堂如此的簡單樸實。

文素馨站在工作檯前，伸手套上一副白手套，她注意到，那是全新的手套。隔著手套，布料傳遞出厚實、綿密的質感，果真不同凡響，甚至超過了她在羅馬托尼櫃檯上撫摸那一條桌巾帶來的感覺。

那女子有條不紊地將沾水筆放上筆架、用吸墨器吸乾墨水，在巨大的傳真設備上按鍵，訂單徐徐前進，終於傳送成功。那女子打開文件夾，將訂單收妥，這才微笑著招呼店堂裡唯一的客人：「抱歉，讓您久等。咖啡？」這次換了帶著南歐口音的英語。（二）