我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

余瑾的雙拼生活（一九）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「別鬧……」老杜翻了個身。將近二十個小時的旅程，經歷了一趟紅眼航班、兩次轉機，哪怕再興奮的人，也架不住身體積攢下來的疲憊。他很快又睡了過去。

裝睡的人叫不醒，真睡的人總該叫得醒吧？

余瑾一咬牙，乾脆直接「入侵」他的領地。她慢慢挪過去，伸手去摸他的耳朵，同時輕輕喚了一聲：「老杜……」

老杜含含糊糊地應了一聲，轉過身來，長臂一伸，便把她攬了過去。她在他懷裡停了一瞬，隨即輕輕撥開他的手，探身按亮了床頭燈。

老杜被燈光晃得皺緊了眉，眼皮掙扎了好幾下，才勉強睜開一條縫。

「幹麼呀……」聲音又啞又睏。

「有件事，你得拿主意。」余瑾說。

「什麼事？」老杜半瞇著眼看她，臉上還帶著從好夢裡被硬生生拽出來的茫然。

余瑾沒有回答，只把手裡的東西遞到他眼前。那是一根白色的塑膠小棒，中間清清楚楚地顯出兩道紅線。

老杜漫不經心地瞄了一眼，忽然一個激靈，下意識地往床沿閃了一下，一臉如臨大敵的表情。

「怎麼又陽了？」

「什麼？」余瑾愣住了。

老杜揉了揉眼睛，又清醒了些，他嘟囔道：「後疫情時代……這病毒該進化多少代了？」

「你再看看。」余瑾這才反應過來，她瞪著他，一時竟不知道該氣還是該笑。

「兩條紅線就是中招了，」老杜皺著眉頭，頗有些不滿，「你這幾天是去哪裡湊熱鬧了？」

余瑾有點不耐煩了，「你再仔細看看！」

老杜戴上了眼鏡，這回他看清楚了。他盯著看了幾秒，臉上的表情慢慢凝固。

「這是……」

余瑾抿著嘴，點了一下頭。（一九）

精華 FAQ

  • 因為他剛經歷近 20 個小時的長途旅程，還包含紅眼航班與 2 次轉機，身體累積了大量疲憊，才會一躺下就很快睡著，叫醒後也顯得迷迷糊糊。

  • 她拿出的是一根白色塑膠驗孕棒，中央清楚顯示 2 道紅線，代表結果已經非常明確。她請老杜拿主意，顯示這件事牽涉到兩人的未來。

  • 老杜第一眼以為是快篩陽性，還脫口說出「怎麼又陽了」，後來戴上眼鏡仔細看清楚，臉色才慢慢凝固，意識到這不是疫情，而是更重大的訊息。

疫情

上一則

伊朗裔作家巴齊亞爾獲德國圖書獎 將與楊双子對談

延伸閱讀

余瑾的雙拼生活（二）

余瑾的雙拼生活（二）
余瑾的雙拼生活（一）

余瑾的雙拼生活（一）
余瑾的雙拼生活（三）

余瑾的雙拼生活（三）
遇上獅子男（一）

遇上獅子男（一）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00

醫師的小孩

2026-10-03 02:00
Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

二戰的美國步兵傳奇

2026-09-30 02:00

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕