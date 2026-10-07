余瑾的雙拼生活（一九）

「別鬧……」老杜翻了個身。將近二十個小時的旅程，經歷了一趟紅眼航班、兩次轉機，哪怕再興奮的人，也架不住身體積攢下來的疲憊。他很快又睡了過去。

裝睡的人叫不醒，真睡的人總該叫得醒吧？

余瑾一咬牙，乾脆直接「入侵」他的領地。她慢慢挪過去，伸手去摸他的耳朵，同時輕輕喚了一聲：「老杜……」

老杜含含糊糊地應了一聲，轉過身來，長臂一伸，便把她攬了過去。她在他懷裡停了一瞬，隨即輕輕撥開他的手，探身按亮了床頭燈。

老杜被燈光晃得皺緊了眉，眼皮掙扎了好幾下，才勉強睜開一條縫。

「幹麼呀……」聲音又啞又睏。

「有件事，你得拿主意。」余瑾說。

「什麼事？」老杜半瞇著眼看她，臉上還帶著從好夢裡被硬生生拽出來的茫然。

余瑾沒有回答，只把手裡的東西遞到他眼前。那是一根白色的塑膠小棒，中間清清楚楚地顯出兩道紅線。

老杜漫不經心地瞄了一眼，忽然一個激靈，下意識地往床沿閃了一下，一臉如臨大敵的表情。

「怎麼又陽了？」

「什麼？」余瑾愣住了。

老杜揉了揉眼睛，又清醒了些，他嘟囔道：「後疫情 時代……這病毒該進化多少代了？」

「你再看看。」余瑾這才反應過來，她瞪著他，一時竟不知道該氣還是該笑。

「兩條紅線就是中招了，」老杜皺著眉頭，頗有些不滿，「你這幾天是去哪裡湊熱鬧了？」

余瑾有點不耐煩了，「你再仔細看看！」

老杜戴上了眼鏡，這回他看清楚了。他盯著看了幾秒，臉上的表情慢慢凝固。

「這是……」

余瑾抿著嘴，點了一下頭。（一九）