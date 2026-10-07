可是下一秒，他移開視線，往廚房走。

「我去倒杯水。」他說。

勞拉聽著那句熟悉的台詞，忽然覺得又好笑、又想哭。她知道接下來會發生什麼──水龍頭的聲音，比平常長一點，然後他會端著杯子回來，說一句「還好」，把話題輕輕帶過去。

這一次，她沒有等。

「班傑明，」她對著廚房喊，「我看到你的本子了。」

水聲停了。

他端著杯子走出來，站在原地，臉色一點一點白下去。

「勞拉，我──」

「不要先想怎麼解釋，」她打斷他，聲音在抖，卻很堅定，「先告訴我，那是什麼。」

他坐到她對面的椅子上──跟很多個晚上一樣的位置。只是這一次，中間那張茶几，好像忽然變得很矮，矮到藏不住任何東西。

「瑪格麗特是我姊姊。」他說，「不是親姊姊，是小時候的鄰居，一起長大，大家都說她像我姊姊。她找到我，我們開始見面。我一直想告訴妳，可是每次想開口，就會想起別的事──那些我不太想再想一次的事。」

「所以那本子，」勞拉的聲音很輕，「不是別的女人。」

她本來以為，自己聽見答案後會鬆一口氣。可是沒有。

「不是，」他說，「是我怕自己在跟妳說話的時候，不小心露出破綻，讓妳發現我在瞞妳。可笑的是，我瞞的東西，其實沒有妳以為的那麼糟。」

勞拉低下頭，看著自己的手。她想起抽屜裡那張皺過又攤平的紙，忽然覺得，那張紙燙手得像是要燒起來。

「還有別的嗎，」她說，「你還有什麼沒告訴我的？」

班傑明看著她，看了很久，沒有回答。

10

那晚很晚的時候，班傑明終於說了那張照片是怎麼來的。（七）