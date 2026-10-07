丘小力的案子也就漸漸涼了下來。

三樓的那間房子成了凶宅，房東捶胸頓足，悔不當初，不管見到哪個願意聽她訴苦的老鄰居，都要把姓丘的罵上一遍。罵完以後，又怕厲鬼來尋仇，趕緊點香燒紙、阿彌陀佛。

樓裡能搬的人都想辦法搬走了，空下來的房子，房租對半打折，又住進來了一批外鄉打工人。一年又一年過去，整個廠區裡，記得那起凶案、記得丘小力的人也越來越少了。

姚蔚藍把最後幾張紙錢扔進火堆，然後閉上眼睛，為丘小力默默祈禱。她的心底有一層隱密的，對丘小力之死的感謝。就是這樣突如其來的死亡，比任何說教都有力，讓蠻橫少女胡清寧從混沌無序變成了沉默上進。底層生活裡充滿了蠱媚人心的謊言和血淋淋的暴力。想要遠離這種生活，最簡單的方法就是好好念書。

丘小力出事後，胡清寧失語了好幾天，發了一次高燒，住了兩天醫院。退燒後，她像變了一個人，開始沒日沒夜地學習。中考時雖然超常發揮，但因為往日落下的功課太多，分數也只夠普通高中分數線。到了高中，她日日苦讀，很快就開始霸榜年級前十。

開家長會的時候，有不少胡清寧同班同學的家長過來，向姚蔚藍討教育兒經驗，問她怎麼樣才能激發起孩子的學習興趣。姚蔚藍苦笑著搖搖頭，說：我真的不懂什麼，就是給孩子做做飯、洗洗衣服，都是靠她自己自覺。

家長們驚嘆地誇她福氣好，生了個好孩子。姚蔚藍謙虛地擺手搖頭，臉上是熱絡的笑，內心卻是冷颼颼的。她自然知道胡清寧的學習熱情從哪裡來。（一三）