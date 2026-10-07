科西嘉風采依舊（一）

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周四下午五點鐘，兒子同他的好朋友伊利亞從校車上走下來，兩人唧唧呱呱聊著，滿口希臘語。文素馨坐在陽台上，聽到他們在聊一個展覽，達利的展覽。伊利亞一步三跳地回家去了，兒子消失在大門內，很快聽到樓梯上輕快的腳步聲。幾秒鐘之後，兒子站在她面前，「Mom，我們周末到羅馬去好嗎？」

「當然好。你有什麼計畫，最好先告訴我。」放下手裡的書，她氣定神閒地回答。

兒子兩眼放光，「達利的特展……」

兒子從小學起，就喜歡達利。現在，一家三口住在雅典，到羅馬去實在太容易，兩小時航程而已。這樣一個小小的願望，當然會滿足他，雖然達利會帶來不勝負荷的感覺。然而，羅馬，總是會帶來驚喜……文素馨這樣想。

果真，在那個特展上，那只著名的如同糖漿一般「流」成一個不規則橢圓的鐘，強有力地提醒著人們，無論如何，時間的腳步不會停歇，每個人的時間都非常、非常有限。

於是，同那興致盎然的父子兩人短暫告別，文素馨順著羅馬市中心的通衢大道，朝著正西方向閒閒走去，眼睛瞄著一個又一個精心裝扮過的櫥窗，心裡漸漸平靜下來。

一個高聳的玻璃窗裡，懸掛著一條條的布料，無論色澤鮮艷或是淡雅，全都是質量極為優異的紡織品。她喜歡世界上最棒的桌巾，常常走訪世界各地的專賣店，但是，這絕對是第一次，看到來自安吉亞里的織品。玻璃窗上的花體字Tessuti di Anghiari 讓她知道，這是一個美麗新世界，絕對不容錯過。

門鈴「叮咚」一聲，櫃檯後面的中年男人抬起頭來，帥帥的義大利男人眼睛裡帶著笑意，親切地表示：「歡迎來到安吉亞里……」

文素馨回答道：「我只知道李奧納多‧達‧文西筆下的安吉亞里戰役，卻完全不知道這個地方盛產頂級紡織品……」

男人伸出手來，「托尼，來自托斯卡尼的安吉亞里，現任小店經理。」

此時此刻，她才注意到，櫃檯上擺放著一條質地厚實的象牙色織品。忍不住，伸出手去，輕輕觸摸了一下，驚人舒適的手感讓她深深著迷……

「亞麻與長絨棉的最佳組合。這一款是拿破崙大帝的最愛，他的母親在戰火紛飛的科西嘉，永遠使用的一種安吉亞里桌巾。」托尼深情款款地這樣說。

竟然是這樣的嗎？文素馨只覺得心中溫暖、寧靜。兩百多年前，那位偉大的母親給了她的兒子永恆的溫暖、政爭與戰火中的寧靜。眼下，托尼正在把這樣的溫暖與寧靜，默默地散播出去……

「請問，您住在哪裡？您有怎樣的空間？您的餐室是否是獨立的？您的餐桌是怎樣的材質、怎樣的長度？這張餐桌距離窗外射進來的陽光有多遠？餐椅的椅墊是什麼顏色？」托尼提出了一連串的問題。

文素馨微笑，這實在是她第一次遇到這樣一系列專業的有關桌巾的問題，想了一下，很鄭重地回答：「一個來自華盛頓的美國家庭，在雅典需要居住三年。我有獨立的餐室，橢圓形餐桌是橡木，可以加長到坐十二位客人，平時只有六位客人所需的長度。餐桌離窗戶很近，但因為是北窗，所以沒有太多的直射。餐椅的椅墊是灰藍色綴以淺黃色的小菊花……」她一邊徐徐回答托尼的問題，一邊聽到裡間傳來「啪、啪、啪」的響動，有點驚異。

托尼依然心境平和地微笑著，推開裡間的門。巨大的工作檯後面站著一位年輕的工作人員，滿臉都是笑意。工作檯上已經排放出整整十二條桌巾，彩虹般，美不勝收。原來，那啪啪之聲便是那年輕人聽到她的回答，做出選擇，將「可能入選」的桌巾展開、落到檯面之時發出的脆響。

文素馨笑了，伸手摸一摸桌巾的材質，絕對是上好的，平滑、柔軟；但不是店堂裡櫃檯上的那一種，「拿破崙的最愛」。

托尼看出了來客的心思，很鄭重地回答：「您住在雅典，Busatti在那裡有專門店，為客戶訂做那種獨特的桌巾。您現在看到的，是安吉亞里的產品，大批量生產，遠銷世界各地。希望，有您喜歡的。」

毫無疑問，眼前的桌巾幾乎每一條都適合自家餐室，其中甚至有一條格外漂亮，上面是感恩節的尋常圖案，火雞、南瓜、秋菊，甚至圍籬，滿是美國家庭過節所需。除此之外，她還選了乳黃竹節、海藍漩渦、粉白牡丹三款。

回到店堂裡，托尼請教了客人的姓名、旅館與房號，「Wen女士，四條桌巾，很大一紙箱，您帶在路上不是很方便，我們的店員會送到您的旅館櫃檯。」

走出這家店，她滿心愉快，手裡只有一張收據，真是輕鬆到極點。（一）