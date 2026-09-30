余瑾的雙拼生活（一二）
地下室那扇朝向院子的窗戶，則一直拉著窗簾。
平時總愛追逐打鬧的幾個男孩，像是一下子沒了聲音。有時還能聽見他們說話，卻不再大喊大叫。以前隔三差五飄過來的音樂聲也停了，連空氣裡那股濃濃的咖哩和香料味，都彷彿淡了許多。
明明隔壁還是住著那麼多人，卻像忽然少了很多人。
那一天，余瑾正在前院給花澆水，鄰居家的老太太蹣跚著走了出來。她依舊穿著顏色鮮艷的長衫，披巾鬆鬆搭在肩頭，一角搭上頭頂，遮住了半邊頭髮。看見余瑾，先笑了笑，抬起手朝她揮了揮。
「Hi.」余瑾也笑著揚了揚手回應。
僅此而已。老太太不會英語，余瑾也不會旁遮普語。一個笑容、一個揮手，該說的、沒說的，彷彿都在裡面了。
兩個大一點的孩子一前一後從屋裡跑出來，轉眼就拐上了人行道。也許是跑得急，他們沒像往常一樣和她打招呼。余瑾下意識朝門口望了一眼，那個最小的男孩沒有跟出來。她也沒多想，很快收回目光，繼續低頭澆花。
街道依舊安靜，晨光落在草坪和屋簷上，一切看起來都和往常沒有什麼不同。
6
說來也怪，老杜不在家的日子，余瑾反倒常常睡過頭。倒不是睡眠真的變好了，夜裡照舊是那種半夢半醒、浮在水面似的狀態。可天亮以後的回籠覺卻是實實在在的，常常能一口氣睡上三、四個小時。
這一天的回籠覺，是在起了一次夜、換了一件潮潮的內衣後開始的。余瑾本來還能再睡一會兒，如果不是小婭的電話把她吵醒。睜眼的一瞬間，她竟有些茫然──剛才那個夢似乎非常美妙。可她越是拚命回想，夢的影子就越淡，轉眼便什麼都記不起來了。（一二）
原本常見的男孩追逐打鬧聲、孩子們的大喊大叫，以及隔三差五飄來的音樂聲都消失了，連空氣裡濃濃的咖哩和香料味也變淡，整體顯得異常安靜。 兩人語言不通，老太太不會英語，余瑾也不會旁遮普語，因此她們主要靠微笑和揮手打招呼。這種簡單的方式已足以傳達善意，也保留了彼此的禮貌與距離。 她夜裡仍是半夢半醒，但天亮後反而常睡過頭，回籠覺特別實在，能一睡3、4個小時。這一天她甚至在起夜、更換潮內衣後繼續睡，最後被小婭電話吵醒。
精華 FAQ
原本常見的男孩追逐打鬧聲、孩子們的大喊大叫，以及隔三差五飄來的音樂聲都消失了，連空氣裡濃濃的咖哩和香料味也變淡，整體顯得異常安靜。
兩人語言不通，老太太不會英語，余瑾也不會旁遮普語，因此她們主要靠微笑和揮手打招呼。這種簡單的方式已足以傳達善意，也保留了彼此的禮貌與距離。
她夜裡仍是半夢半醒，但天亮後反而常睡過頭，回籠覺特別實在，能一睡3、4個小時。這一天她甚至在起夜、更換潮內衣後繼續睡，最後被小婭電話吵醒。
上一則