余瑾的雙拼生活（一二）

地下室那扇朝向院子的窗戶，則一直拉著窗簾。

平時總愛追逐打鬧的幾個男孩，像是一下子沒了聲音。有時還能聽見他們說話，卻不再大喊大叫。以前隔三差五飄過來的音樂聲也停了，連空氣裡那股濃濃的咖哩和香料味，都彷彿淡了許多。

明明隔壁還是住著那麼多人，卻像忽然少了很多人。

那一天，余瑾正在前院給花澆水，鄰居家的老太太蹣跚著走了出來。她依舊穿著顏色鮮艷的長衫，披巾鬆鬆搭在肩頭，一角搭上頭頂，遮住了半邊頭髮。看見余瑾，先笑了笑，抬起手朝她揮了揮。

「Hi.」余瑾也笑著揚了揚手回應。

僅此而已。老太太不會英語，余瑾也不會旁遮普語。一個笑容、一個揮手，該說的、沒說的，彷彿都在裡面了。

兩個大一點的孩子一前一後從屋裡跑出來，轉眼就拐上了人行道。也許是跑得急，他們沒像往常一樣和她打招呼。余瑾下意識朝門口望了一眼，那個最小的男孩沒有跟出來。她也沒多想，很快收回目光，繼續低頭澆花。

街道依舊安靜，晨光落在草坪和屋簷上，一切看起來都和往常沒有什麼不同。

6

說來也怪，老杜不在家的日子，余瑾反倒常常睡過頭。倒不是睡眠真的變好了，夜裡照舊是那種半夢半醒、浮在水面似的狀態。可天亮以後的回籠覺卻是實實在在的，常常能一口氣睡上三、四個小時。

這一天的回籠覺，是在起了一次夜、換了一件潮潮的內衣後開始的。余瑾本來還能再睡一會兒，如果不是小婭的電話把她吵醒。睜眼的一瞬間，她竟有些茫然──剛才那個夢似乎非常美妙。可她越是拚命回想，夢的影子就越淡，轉眼便什麼都記不起來了。（一二）