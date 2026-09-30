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3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

綠皮火車（九）

陸蔚青
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下一站是一面坡，就要到了。女人睜開眼睛，對那個還捧著書看的女孩說：這站停三分鐘呢，你跟我下車遛達一下？下面有賣山貨的，咱們去看看。坐得腰酸背疼的，好累。她搖搖頭，舉起胳膊。

車下面都是賣山貨的人，有賣山裡紅的，也有賣燈籠果的，五毛錢就能買一小碗，倒在塑料袋裡，紅紅綠綠的好看。那女孩看父親，男人猶豫一下，對女人說：你自己去吧，帶個小孩多麻煩。女人說不麻煩，走，阿姨帶你去。說著就拉著女孩的手，一扭身下了車。男人見了，急忙跟過去，也下了車。

我站在過道向下望，見女人拉著女孩的手，蹲在一個賣山貨的人跟前買山裡紅，一邊討價，男人站在她們身後等著。

這時火車突然動了，男人立刻抓住了女孩的手向車門跑，女人緊隨其後。他們上了車，氣喘吁吁的。女人抱怨說：說停三分鐘，哪裡有三分鐘，兩分鐘都不到。

男人不說話，回頭看女孩，突然開口斥責女孩說：可不能隨便下車，萬一上不來，我就找不到你了，多危險。

怎麼，怕我把你家孩子拐跑了？女人一邊說，一邊咯咯笑起來，我可是好人。

大哥你別不信，我真是喜歡你家閨女，又精靈、又好看，這眉眼，長大能當大明星。我這一輩子，是沒有閨女的命了。她嘆一口氣，大哥你可真有福氣。

女人拎著一袋山裡紅，口袋濕漉漉的，打開來給每個人吃，一邊說：洗過了，乾淨的。有人就拿一個，有人不拿，說怕酸，倒牙。女人說不酸，秋天都是熟果子，說著自己咬一口，自顧自說：好吃。

火車到了葦河，男人要下車了。（九）

精華 FAQ

  • 童年贏撇幾並把戰利品放進窗縫的回憶，象徵作者對榮譽與成就的純真感受，也和後文火車上的短暫相遇形成對照，凸顯記憶與旅途都帶有流動性。

  • 她先嫌棄老人，後來又自然地與陌生男人交談，顯示她隨性、開朗且毫無戒心。她的笑容與移動，讓車廂氣氛從疲憊轉為一種短暫的輕鬆感。

  • 因為作者不知道她的身分與目的地，只看見她在車廂間不斷出現、交談、轉身又消失，像沒有固定歸處的人。這種不確定性強化了她神祕而漂泊的形象。

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