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付闖只在家裡待了一個晚上。兄妹倆不熟，飯桌上都有點尷尬的沉默。到了夜裡，胡清寧睡了，姚蔚藍跟兒子在裡屋裡聊天，付闖說的都是學校裡的人和事。姚蔚藍這邊的生活，除了胡清寧以外，好像也乏善可陳。可她又不想在付闖面前抱怨胡清寧太多，於是只能抱怨住在三樓的丘小力。

付闖耐著性子聽了一會，睏意泛起，打了個哈欠。姚蔚藍讓兒子睡在裡屋，她自己抱著被子睡到了客廳的沙發。

第二天，付闖不到中午就離開了，說是實習單位挺忙，他得早點回去，好好表現。

付闖走後的第二天，環城下了入冬以來的第一場雪，氣溫驟降，老廠區的家屬院裡卻還沒有開始供暖。家家戶戶窗門緊閉，只有胡清寧挺興奮，跑出去，說是要到樓下去玩雪，可沒過多久又回來了。

見她縮著脖子進來，姚蔚藍以為她是被凍得受不了了。誰知她卻壓低聲音說，路過三樓的時候，聽見裡面有個男的在跟小力姊吵架。

那男的好凶，還有摔東西的聲音。小力姊好像在哭，胡清寧說。

姚蔚藍把剛出鍋的餛飩端出廚房，別管那麼多了，吃飯吧。

怎麼能不管呢？萬一小力姊有危險怎麼辦？胡清寧皺著眉頭問。

姚蔚藍實在不想多管閒事，可又不想在女兒面前表現得太冷血無情。只能說：你先吃飯，待會我下去看看。

胡清寧點點頭，端起了碗。

剛吃完飯，突然停了電。

突然到來的黑暗讓胡清寧發出一聲驚叫。姚蔚藍摸索著找出蠟燭，點燃。胡清寧接過蠟燭就要出門，問她去哪，她說要去三樓看看。

姚蔚藍攔住她，讓她乖乖待在家裡。她在燭光裡披上厚外套，找到手電筒，下了樓。（六）