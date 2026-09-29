余瑾的雙拼生活（一一）

余瑾站在窗邊，一動不動。她忽然想起小說裡那個因失眠 而變得離奇的世界。失眠老人不僅看到了人們身上散發的生命光環，還看到了潛伏在小鎮暗處、隨時準備收割靈魂的超自然生靈──她的這個失眠之夜也夠離奇的，可她並沒有看見什麼別人看不見的東西。她只是因為睡不著，比別人更早目擊了這個夜晚的不尋常。

她輕輕放下百葉窗，重新坐回床邊。不知道為什麼，那種獨自守著大房子的不安，此時此刻反倒淡了些。

後來，她在本地的社會新聞裡，拼湊出了那晚的原委：租住在隔壁地下室的一名國際留學生 ，因為拖欠房租，和房東一家爆發了激烈衝突。報導說，那年輕人一直找不到穩定工作，居留身分也懸而未決。在和房東爭執的過程中，他突然情緒失控，挾持了房東家那個最小的男孩。好在警方及時趕到，最終化解了這場危機。

余瑾看著手機裡的新聞，久久沒有放下。前一天，她還在羨慕隔壁那一家子人多熱鬧。誰能想到，一牆之隔、一夜之隔，那樣尋常的一戶人家，竟差一點走到不可收拾的地步。

老杜遠在千里之外，消息卻比余瑾靈通。他有那家男主人的聯繫方式。

兩人通話時，他告訴余瑾，那個留學生是租住在辛格家的遠房親戚。本來打算畢業後拿到工簽，再想辦法申請移民。可他一邊上學、一邊打工，畢業時間一拖再拖，偏偏趕上移民政策調整，如今想留下來，已經不像從前那麼容易了。

「工作不穩定，身分又沒著落，估計是心態崩了。」老杜最後說。

接下來幾天，隔壁似乎冷清了許多。偶爾能看見警車，或者別的陌生車輛停在門口，來的人有穿警服的，也有穿便裝的。（一一）