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綠皮火車（八）

陸蔚青
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山海關的啤酒真是難喝極了，但是他每次都去買一瓶。

那麼難喝，你為什麼還要買？我說。

他說就是一個儀式吧。到了山海關，買一瓶啤酒，喝了，就可以睡覺了。

很多年過去了。我常常想起他對我說的話，常常想起那些他不在我身邊的生活。究竟是什麼樣的生活？有時夜裡我突然醒來，看到他躺在我身邊的腦袋，我會突然感到這個枕邊人，即使在一塊兒過了三十多年，我還是有些不了解他的地方。可是人心怎麼可能了解呢？人心是永遠不能了解的。

他的父母都是在鐵路工作的，所以他小的時候就把火車頭當玩具。他這樣說的時候，我眼前就浮現出一個少年，細長的胳膊和腿，還有一雙大眼睛。在廣闊的大地上奔跑，見到一個火車頭，三下兩下就爬了上去。

他現在不這樣了，他現在是一個矮胖的老頭，有一個大肚子。他挺著肚子走過來的時候，我總是能想起他年輕時候的樣子。我想這是非常珍貴的，因為我們知道對方年輕時候的樣子。有一天我回家很晚，下了巴士，見到他走過來。我看到他的肩膀、他的後背，都有些塌陷，心中有些難過。我想起他少年時的樣子。我發現我還是愛著他。

午後車廂裡安靜下來。人們不再聊天打牌，也沒有人大聲喧嘩。吃燒雞的人吃飽了，喝啤酒的人們也都喝飽了，臉上顯出滿足的笑容。對面的男人、女人們開始昏昏入睡。

粉女士和她的孩子摟抱在一起，孩子的朝天辮已經歪了。隔座女人的頭靠在長椅背上，閉著眼睛，時不時睜開眼睛看看。她的眼睛也顯出疲憊，她打一個哈欠。（八）

精華 FAQ

  • 因為那成了一種固定儀式：到了山海關，買一瓶啤酒，喝完就像完成某個步驟，可以安心睡覺。作者借此寫出習慣如何賦予日常行程意義。

  • 她承認即使一起生活了三十多年，仍有許多不了解他的地方，但也因此體會到人心本來就難以真正看透；在看見他年老塌肩的背影時，她又重新確認自己仍愛著他。

  • 午後車廂從喧鬧轉為安靜，聊天、打牌和大聲喧嘩都停了，吃燒雞、喝啤酒的人也吃飽喝足，開始昏昏欲睡，顯示旅途進入疲倦而平和的後段。

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