一般吧，還是和剛來那會差不多，獨來獨往的。和別的同學屬於是井水不犯河水。老師也知道一點胡清寧家裡的情況，安慰姚蔚藍說：你還是要爭取多跟孩子溝通、溝通，青春期的孩子本來就難管。

自己還是一點都不了解寧寧這孩子，姚蔚藍在心底嘆了口氣。她突然很想付闖。看了看表，還不算太晚。她跟胡清寧說要出去買點東西，很快回來。然後反鎖了房門，去外面找IC電話機。路過三樓的時候，她特意放慢腳步，屋裡靜悄悄的，像是無人一樣。

電話打到付闖的宿舍，過了好久他才來接。姚蔚藍聽他的口氣，感覺不太對，追問他是怎麼回事。

沒什麼事，最近學習有點累，昨天晚上也沒睡好。付闖的聲音有點虛弱，媽，你好嗎？妹妹好嗎？

嗯，我們都好。你自己一定要注意身體，按時吃飯別太累。你寒假能按時回來嗎？

不用等到寒假，我下個月有個短期實習的機會，就在清台市。到時候周末可以繞一下，回家住兩天。

姚蔚藍心裡高興起來了，又囑咐了兒子幾句，然後掛了電話。

還好自己還有付闖，她想。起了風，有點冷。她用外套裹緊自己。上樓前，她抬頭看了一眼，被三樓的一個黑影嚇了一跳。瞇著眼睛仔細一看，丘小力長開雙臂，像隻長臂昆蟲一樣趴在臥室的窗邊，一動不動。過了幾秒鐘，丘小力才伸了一個懶腰，轉身離開了。被燈光照亮的窗邊，一個人也沒有。

真是個怪人，姚蔚藍皺著眉頭想。來路不明，好像也沒有什麼正當的生活來源。她實在不想胡清寧跟這種人走得太近。她希望孩子能好好學習，就算考不上大學，也至少能踏踏實實地念完高中。可這樣的話，她又怎麼樣跟孩子說呢？（五）