圖／阿鄉

她很快把它壓回垃圾袋裡，手套碰到塑膠殼時滑了一下。

「不要翻太細。」母親說，「很髒。」

她想回一句，你每天不都是在翻這些嗎？可是沒有說。

門外傳來腳步聲，阿珍姨到了。她比母親年紀大些，頭髮剪得很短，穿塑膠拖鞋，手上提著一袋抹布和一瓶沒貼標籤的清潔劑。她進門先看母親的手腕，又看那張床墊。

「我就說這間不好弄。」阿珍姨把袋子放下，「這棟漏水很久了，房東每次都叫我們擦一擦。」

母親說：「今天加錢。」

阿珍姨笑了一聲，「加那一點錢，買藥布都不夠。」

她不喜歡阿珍姨的語氣，好像看過太多，所以什麼都能說得很輕。阿珍姨戴上手套，走到垃圾袋前，用夾子翻了翻，看到保險 套盒也沒有停。

「學生套房都這樣。」阿珍姨說，「上次還有一間，冰箱裡放一包不知道什麼肉，停電臭到整層樓都在罵。你以後住外面，垃圾不要放房間，會長蟲。」

她低頭刷洗手台，沒有回答。

「你就是要去這附近讀書喔？」阿珍姨又問。

母親替她回答：「對啊，考上了。」

「很好啊。」阿珍姨把一團頭髮從排水孔拉出來，「以後不要做我們這種。」

她不知道該不該說謝謝。那團頭髮被阿珍姨丟進垃圾袋，落在保險套盒旁邊。

她在書桌底下掃到一張皺掉的紙。紙被水泡過，邊緣捲起來，上面的字暈開一半，但校名還很清楚。那是她下個月要去的學校。下面印著新生住宿申請注意事項，日期是兩年前。

她盯著那張紙看了一會兒。

「怎麼了？」母親問。

「沒什麼。」

她把紙丟進垃圾袋，又很快後悔。可是她沒有撿回來。那一瞬間，她覺得房間裡的東西離她太近了。這裡不是陌生人的房間，至少不是完全陌生。有人曾經和她一樣，把校名看成一個出口，把行李拖進這棟樓，然後在兩年後留下滿地垃圾和一張發霉的床。

那張床墊靠在牆邊，下半部濕了一大片。母親說漏水後床墊吸了水，房東不要了，叫她們搬下去等大型垃圾清運。她們三個人一人抓一邊。床墊比她想的重，布面濕冷，手套一碰上去就沾了灰。她用力往外拖，床墊卡在床架和牆中間，拉不動。

「抬高一點。」母親說。

「你不要用右手。」

「我不用怎麼搬？」

「那就不要搬啊！」

聲音在小房間裡彈了一下。她自己也嚇到。

阿珍姨在旁邊說：「吵完它也不會自己下樓。」

她咬住嘴唇，重新抓住床墊。三人把它拖到門口，再一階一階往下移。樓梯轉角很窄，床墊卡住時，母親用肩膀去頂，痛得吸了一口氣。她忽然非常生氣，不知道是氣母親，還是氣那張濕床墊，或者氣自己只能在這裡扶著一塊別人不要的東西。

拖到二樓時，床墊邊緣磨到牆，掉下一些灰白色的屑。阿珍姨說：「慢一點，不然又要賠牆。」母親喘得很厲害，卻還是說快到了。她討厭這句話。母親人生裡好像永遠都有一個「快到了」，快下班了、快還完了、快上大學了。可是每次快到了之後，還有下一件事。

床墊終於被拖到一樓騎樓。她們把它立在垃圾集中處旁邊，下面很快積出一小灘水。阿珍姨拍了拍手套上的灰，忽然對她說：「你不要怕住外面。房間髒了就清，東西壞了就丟。」

她看著那張床墊，沒有說話。她覺得阿珍姨說得不對。東西不是丟了就沒有了。剛才那盒沒用完的保險套、那支塑膠棒、那張住宿申請單，全部都在垃圾袋裡，可是她還是看見了。

回到四樓時，房間空了一些。床墊搬走後，地上留下長方形的痕跡，比周圍更深。她跪下去擦那塊地，擦了幾遍，顏色還是不一樣。

「擦到看不出來就好。」母親說。

「可是看得出來。」

母親靠在門邊，聲音有點疲倦：「房東看不出來就好。」

她抬頭看母親。母親的臉色不好，瀏海濕黏在額頭上。那一刻她很想問，你是不是也覺得我走了就好。桌子擦一擦，床空出來，她留下的痕跡也會慢慢看不出來。

她開始清衣櫃。衣櫃最下層有一只小行李箱，深藍色，拉鏈頭掉了一個，輪子也壞了。她拉出來時，裡面空空的，只剩一支口紅、一個學生證套和幾張收據。口紅剩下一小截，顏色很深。學生證套裡沒有證件，透明膜上有刮痕。

「這個也丟嗎？」她問。

母親看了一眼，「房東說不要的都丟。箱子如果還能用，就帶回去，你不是缺一個大的？」

「這很髒。」

「擦一擦就好。」

阿珍姨在旁邊綁垃圾袋，忽然說：「那個箱子我看過。那女生剛搬來的時候也是拖這個，輪子那時候就不太順。」（中）