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余瑾的雙拼生活（一○）

徐徐
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她的心臟猛地一縮，下意識睜大了眼睛，卻只看見眼罩裡一片絕對的黑暗。

聲音是從鄰居家傳來的，這實在太不尋常了。隔壁雖然住著一大家子，但入夜後還是挺安靜的，就連那個小小的嬰兒，也幾乎從不在夜裡啼哭。

那一聲異響之後，又陸續傳來各種動靜。有人踩著重重的步子跑上樓，又有人慌慌張張地跑下來。幾個人七嘴八舌地說著什麼，彼此搶著開口，聲浪一陣高過一陣，語調也越來越急──他們說的不是英語。

雖然一個字也聽不懂，余瑾還是能聽出其中越來越濃的火藥味。語言可以陌生，失控的情緒卻騙不了人。他們一定是在吵架！

她一把扯下眼罩，僵直地從床上坐了起來。

又是一聲悶響，這一次，像是什麼東西被撞倒了。緊接著，一個女人尖聲叫了起來，隨後是孩子的哭聲。不是平時在院子裡追逐打鬧時那種帶著撒嬌意味的哭，而是猝然受驚後失控的號啕。混亂的聲音裡，還夾雜著嬰兒細弱的啼哭，斷斷續續，像一根游絲，在寂靜的黑夜裡一下下牽扯著人的神經。

余瑾心裡怦怦亂跳，下意識看了一眼手機。凌晨一點四十三分。這個時候，整條街都該睡熟了吧。

她放輕腳步下了床，走到窗前，拉開厚重的窗簾，只用手指輕輕壓下一道百葉窗的縫隙。外面一片沉寂，沒有月亮，也沒有星星，街道籠在昏暗的夜色裡，遠處浮著幾點微弱的燈光。

就在這時，一束紅藍交替的燈光從街口閃了過來。一閃，又一閃，是警車。沒有鳴笛，大概是不想驚動四鄰。

警車逕直停在鄰居家附近，兩名員警迅速下車。警燈無聲地旋轉著，把對面的房子、草坪和樹木一遍遍映成紅色，又映成藍色。（一○）

精華 FAQ

  • 她先聽見鄰居家傳來不尋常的聲響，接著是急促腳步、混亂交談與撞擊聲，這些動靜都顯示隔壁似乎發生了激烈衝突。

  • 她聽到女人尖聲叫喊、孩子失控哭泣，還有嬰兒細弱啼哭，情緒與聲音都十分混亂，讓她判斷那裡很可能正在激烈吵架。

  • 警車在未鳴笛的情況下趕到，表示事件已引起警方注意，後續很可能會進一步查明鄰居家是否涉及家庭衝突或暴力事件。

上一則

當我們再次說起死語

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