聽你這話，大哥，你好像也打媳婦呢！粉衣服的女人突然說，我最煩打媳婦的，我家那個要是敢打我，我跟他拚命。

我大哥打媳婦，打得鬼哭狼嚎的。我嫂子實心實意跟他過日子。我不打媳婦，疼她呢！她倒跑了，咱也不知道該乍活了。

眾人不說話，女人嘆一口氣。我看到女人眼裡有淚花，看男人的眼神都含情脈脈的。

我大哥打媳婦，咱不打。男人說。

4

火車又過了一站，到亞布力了。火車一停下，下面的人就湧上來，有人賣野果、有人賣山貨，還有人賣燒雞。我身邊的胖子將頭伸出去，與賣燒雞的討價還價，賣燒雞的不還價，一口價。胖子沒辦法，咂著嘴，還是買了。

燒雞是密封的，很小，那胖子就大聲說：你這是燒雞嗎？你這是烏鴉吧。車裡的人就笑。我也笑，我看看大胖子，不知為什麼，腦子裡突然想到后羿、想到嫦娥。嫦娥奔月之前，吃了很多烏鴉炸醬麵。我想這個比喻真是非常生動。

我喜歡陌生環境，喜歡享受這種突如其來的語言的力量。有些語言就是這樣，在不可知的時刻衝撞過來，它們生動，活色生香，讓生活立刻就有了味道。

那是以前，我們還沒有出國。那時老杜經常出差。他在一個公司做銷售，一年有大半年時間都在路上。他常常去南方，有一段時間，他的項目在杭州，他就經常去杭州。那時候我還在報社工作。

我跟你說，你丈夫都可以在那邊安個家了。主編說，眼睛裡滿是提醒。

但他沒有在那裡安家，每次回來都帶很多東西給我。他說到了北京，一上火車，都是說東北話的，他就覺得到家了。到了山海關，他會下車去買一瓶啤酒。（七）