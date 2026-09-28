什麼舢城人，戶口還不是在這裡？胡清寧苦笑了，再說，想是一回事，能不能回去又是另外一回事。

怎麼不能回？

拿什麼回？回去哪裡啊？胡清寧賭氣地問。

胡老太太那裡已經明確表示，身體垮了，無心也無力了。姚蔚藍接走孩子後，老太太中了一次風，現在好不容易找了一個住家保母，每個月的退休金 也都花在這上頭了。

你可以考舢城的大學啊。姚蔚藍說，考到舢城科大，或者舢城外國語學院，畢了業就可以留在舢城工作。

有意義嗎？胡清寧問。

怎麼會沒意義呢？胡清寧的話讓姚蔚藍摸不著頭腦。

我爸是不是學習就挺好的？

這還是姚蔚藍第一次聽見寧寧提起老胡，她的心顫了一下。嗓子被什麼哽住，說不出話來。她只能點了點頭。

那他怎麼還是被困在這破山溝，還那麼早就死了？

他是為了支援國家建設，在廠裡他是技術骨幹。姚蔚藍的聲音軟了下來，你爸爸去世也是意外。廠裡來了新機器，他去試，結果就出了事……

結果呢？換來了什麼？為這個破廠奉獻青春失去生命，廠子不照樣還是倒閉了？胡清寧如哲人一般閉上眼睛，輕輕地搖了搖頭，沒有意義，什麼意義也沒有。

你不喜歡上學，是因為在學校裡不開心嗎？

算是吧，也不完全是。哎呀，我現在不想說這個。你能從我屋裡出去嗎，我要寫作業了。

姚蔚藍知道這都是藉口，但她還是退了出去，回到了自己的屋裡。前幾天她剛去學校裡打聽過，老師說胡清寧是個聰明孩子，只要肯把心放在學習上，成績追上來也不是難事。姚蔚藍問老師，那她在班裡的人際關係怎麼樣？（四）