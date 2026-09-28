圖／阿鄉

高三畢業後，她的房間一直沒有整理好。參考書堆在牆角，書脊被便條紙撐得變形，制服洗乾淨後掛在衣櫃最裡面，裙褶還很平。錄取通知單被她壓在桌墊下，透明桌墊邊緣有一圈舊膠痕，怎麼擦都黏。行李箱攤在床邊，裡面只有兩件短袖、一包襪子和母親買的牙刷。她每次經過都會蹲下來看一眼，然後又把拉鏈敞著。

母親的東西比她的更早準備好。玄關放著清潔桶、拖把、刷子、除霉劑、酒精、抹布和兩雙橡膠手套。手套一雙粉紅、一雙黃色，指尖朝上曬在陽台上，總是半乾不乾，腕口還滴著水。母親接清潔公司的案子，退租清掃、空屋清潔、漏水後除霉都做。她常在傍晚回家，褲腳有水漬，頭髮貼著脖子，身上有漂白水和霉味。

她不喜歡那個味道。有時候母親經過她身邊，她會把呼吸放輕，等母親進浴室後才重新吸氣。她知道這樣很壞，所以從來不說。

「你上大學就好了。」母親常說。

這句話說得太多，後來不像安慰，也不像祝福。它變成一個可以放在任何地方的答案。月底房租快繳了，母親說上大學就好了。她嫌天氣太熱，母親說上大學就好了。她問住宿費要怎麼辦，母親低頭算錢，也說上大學就好了。

八月中旬連下幾天雨。那天母親原本說要早點回來吃飯，算是替她考上外縣市大學慶祝。她把冰箱裡的豆腐拿出來，又切了高麗菜。水煮開時，母親打電話回來，背景有雨聲和機車聲。

「臨時有一個加價案。」母親說。

她握著菜刀，沒有說話。

「大學附近的套房，房東明天要交屋，牆壁漏水發霉，今天晚上要弄完。這種加價案不常有。」

「不是說好今天要一起吃飯？」

「明天也可以吃。」

她把菜刀放下。刀身碰到砧板，聲音很小。

母親停了一下，又說：「你住宿費也要錢。」

她看著鍋裡翻動的豆腐，說：「知道了。」

掛電話後，她把火關小。湯還沒煮好，水面浮著一層細小泡沫。她坐在餐桌邊滑手機，看到同學在限時動態裡貼新生群組截圖，很多人約開學前要先去學校附近看租屋。她滑了一會兒，把手機反扣在桌上。

晚上九點多，母親又打來。這次她接起來，聽見母親喘氣。

「你可以來一下嗎？」

「怎麼了？」

「我手扭到了。還剩廁所跟床墊沒處理。阿珍姊等一下也會過來。」

她愣了一下，第一個冒出來的念頭竟是：為什麼又是工作。

她照著地址搭車過去。那棟公寓在她未來的大學後門附近，樓下有影印店、鹹酥雞攤和一間燈很亮的藥妝店。她撐傘經過時，看到幾個學生站在騎樓下吃消夜，拖鞋踩在積水裡。她忽然覺得自己不應該出現在這裡。她還沒有報到，卻已經先從後門來了。

公寓沒有電梯。樓梯很窄，牆壁潮濕，感應燈亮一下又暗下去。她爬到四樓時，聞到一股混著清潔劑的霉味。門開著，母親坐在門口的小塑膠椅上，右手腕腫起來，橡膠手套只脫了一邊。她的褲管濕到膝蓋，旁邊的清潔桶裡是灰黑色的水。

母親看見她，沒有先說痛。

「廁所還沒刷。」她說，「床墊要搬到樓下，房東說不能留。」

她站在門口，忽然很想轉身走掉。

「你手都這樣了。」

「明天驗收，沒弄完會扣錢。」

「扣就扣啊。」

母親抬頭看她，眼白有血絲。「你說得很簡單。」

她一時說不出話。母親把另一雙黃色手套遞給她，手套內側還有一點濕。她接過來，戴上時覺得很冷。

房間大約七坪。地板黏腳，窗框下面有一片水漬，牆角長著黑綠色的霉。書桌上還有幾張發票、用完的護手霜、半包衛生棉和一個破掉的手機殼。垃圾袋塞在門邊，裡面有泡爛的紙杯和便利商店餐盒。床頭掉著一個拆開的保險套包裝，銀色鋁膜皺在一起。床底下還有一盒沒用完的保險套，盒角被水泡軟，裡面剩兩個。她用夾子夾起來時，保險套外包裝黏著灰，她的手縮了一下。

母親在後面說：「那個直接丟，不用看。」

她說：「我沒有看。」

可是她還是看見了。那個牌子她認得。高三下學期，她和前男友去過一次汽車旅館，櫃檯旁邊的販賣機裡也有這個牌子。那天房間裡的冷氣很強，天花板有一小塊油漆剝落。她躺在床上時，一直看著那塊白色，後來男友問她是不是不舒服，她說沒有。回家後，她把內褲洗了很久，水盆裡的泡沫一直不乾淨。

她把那盒保險套丟進垃圾袋，動作很快。垃圾袋口沒綁緊，她用夾子往裡面壓時，翻出一支白色塑膠棒。前端套著蓋子，外殼沾了水和灰，看不清楚。旁邊有一個撕開的包裝盒，她看見「hCG」幾個字，才明白那是什麼。（上）