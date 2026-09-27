我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

余瑾的雙拼生活（九）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

老杜這人，豈止是躺下就能睡，他要是睏意上來了，只怕站著都能打起呼嚕。別說是在大庭廣眾之下，就算有一千個鏡頭對著他現場直播，他也照樣能心無旁騖地呼嚕呼嚕。在睡眠這件事情上，他簡直就是天賦異稟。

有人天生會唱歌、有人天生會做生意，而老杜，大概是天生會睡覺。

5

老杜不在家的第二個夜晚。窗裡窗外，依舊安靜。

小夜燈還開著，余瑾還醒著。和昨天不同的是，今晚她睡到了老杜的床位上，還戴上了那副黑色的真絲眼罩。她倒要試試，老杜這床墊究竟有什麼魔力。

記憶棉順著體溫緩慢下陷，觸感確實舒服，只是貼得太緊，微微有些捂汗。她索性什麼也不蓋，就這麼攤開四肢平躺著，彷彿飄浮在失重的暗夜裡。

只是，四肢百骸明明已經徹底鬆弛下來，睡意依然遲遲不肯降臨。

不知道過了多久，她忽然生出一種奇怪的錯覺，彷彿頭頂那層天花板是透明的。她明明閉著眼，視線卻像穿過了屋頂，望見外面的夜空。天幕上散落著星星，一顆一顆安靜地亮著，像無數雙沒有睡意的眼睛，與她遙遙相望。

沉浸在這種虛實交錯的恍惚裡，她莫名想起很多年前看過的一本小說。書名和作者都已經忘了，只記得裡面有兩個同樣睡不著的老人，日復一日地熬過漫漫長夜，竟意外練出了一雙「火眼金睛」，能看見尋常人看不見的東西，最後還陰差陽錯地拯救了他們的小鎮。

難道自己也在這些失眠的夜裡，熬出了什麼特異功能？這個念頭一閃而過，余瑾自己都覺得有些好笑。

正胡思亂想間，一牆之隔忽然傳來「咚」的一聲悶響，像是有什麼沉重的東西砸在了地板上。（九）

精華 FAQ

  • 老杜被形容為天生會睡覺的人，只要睏意上來，站著都能打呼嚕，即使在眾人面前或鏡頭前，也能毫不受影響地沉睡。

  • 她躺到老杜的床位上，還戴上黑色真絲眼罩，想親自試試床墊的魔力。她讓身體完全放鬆，卻依然無法順利入睡。

  • 在失眠與胡思亂想的恍惚中，余瑾突然聽到一牆之隔傳來一聲沉悶巨響，像是有重物掉落，讓原本安靜的夜晚驟然出現異樣。

上一則

古書街二泊

延伸閱讀

遇上獅子男（一）

遇上獅子男（一）
夕陽依舊（一九）

夕陽依舊（一九）
閃兩下雙黃燈

閃兩下雙黃燈
獨居生活（三）

獨居生活（三）

熱門新聞

影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00

異國相見歡

2026-09-20 02:00

高中老師未完成的託付

2026-09-22 02:00

那年的一條大新聞

2026-09-21 04:32
作者拍下在白宮前抗議的老太太Concepcion Picciotto。（圖／作者盧威提供）

白宮前遇孤老太

2026-09-20 02:00

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點