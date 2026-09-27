余瑾的雙拼生活（九）

老杜這人，豈止是躺下就能睡，他要是睏意上來了，只怕站著都能打起呼嚕。別說是在大庭廣眾之下，就算有一千個鏡頭對著他現場直播，他也照樣能心無旁騖地呼嚕呼嚕。在睡眠這件事情上，他簡直就是天賦異稟。

有人天生會唱歌、有人天生會做生意，而老杜，大概是天生會睡覺。

5

老杜不在家的第二個夜晚。窗裡窗外，依舊安靜。

小夜燈還開著，余瑾還醒著。和昨天不同的是，今晚她睡到了老杜的床位上，還戴上了那副黑色的真絲眼罩。她倒要試試，老杜這床墊究竟有什麼魔力。

記憶棉順著體溫緩慢下陷，觸感確實舒服，只是貼得太緊，微微有些捂汗。她索性什麼也不蓋，就這麼攤開四肢平躺著，彷彿飄浮在失重的暗夜裡。

只是，四肢百骸明明已經徹底鬆弛下來，睡意依然遲遲不肯降臨。

不知道過了多久，她忽然生出一種奇怪的錯覺，彷彿頭頂那層天花板是透明的。她明明閉著眼，視線卻像穿過了屋頂，望見外面的夜空。天幕上散落著星星，一顆一顆安靜地亮著，像無數雙沒有睡意的眼睛，與她遙遙相望。

沉浸在這種虛實交錯的恍惚裡，她莫名想起很多年前看過的一本小說。書名和作者都已經忘了，只記得裡面有兩個同樣睡不著的老人，日復一日地熬過漫漫長夜，竟意外練出了一雙「火眼金睛」，能看見尋常人看不見的東西，最後還陰差陽錯地拯救了他們的小鎮。

難道自己也在這些失眠的夜裡，熬出了什麼特異功能？這個念頭一閃而過，余瑾自己都覺得有些好笑。

正胡思亂想間，一牆之隔忽然傳來「咚」的一聲悶響，像是有什麼沉重的東西砸在了地板上。（九）