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美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

綠皮火車（六）

陸蔚青
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回到故鄉，我就想回到最初的語言。但是大腦的慣性支配我，我因此有點不敢說話。

南方氣候是好。但我還是願意待在家裡，大雪天，坐在炕上，吃乾蘑菇、粘豆包，踏實。男人說。

我不喜歡南方。大門牙女兒突然說，她第一次大聲說話，聲音尖細而脆弱。

我媽媽就是跑到南方去，不要我了。

別瞎說。男人轉過頭對女兒說。

我沒瞎說。我奶奶告訴我的。

車廂裡一陣沉默。女人咬了咬指甲，對男人說：真的？你媳婦跟人跑了？

男人低下頭，不說話。

她可真沒福氣。女人的聲音也尖利起來，大哥你看你這人，多好，我看得出來，又穩重、又踏實，還有人情味兒。你媳婦兒她把你扔了，喪良心。

也不能這麼說，人各有志。男人嘆一口氣說，她從小就喜歡南方，總是想走得遠遠的。現在走了，遂心意了，我也沒辦法嘛。

大哥你可真是好人，女人由衷地說。她直勾勾地看男人，眼神好像一條直線。

我要是……嗐，這話怎麼說，就是一個比喻吧，我是沒這個福分的，我就不去南方。不管南方還是北方，有家就是好的。我原來那個男人，我前夫，他家暴。剛一結婚，他就打我，哪裡都打，身上都打得青紫。

那可不成，你沒報警？男人說。

每次打完就跪在地下道歉，自己扇自己嘴巴子，抱著我的腿哭，鼻涕一把、淚一把。我心一軟，就原諒他了。誰讓他是孩子的爹呢？我也不能讓孩子沒爹。

車廂很靜。大家都看著女人，連喝啤酒的胖男人也斜過來一隻眼睛。

你可真傻，大妹子。男人說，打媳婦就是一種習慣，習慣了總想打。（六）

精華 FAQ

  • 因為他回到故鄉後想恢復最初的語言與狀態，但大腦已被原先的習慣支配，造成語言與身份感的落差，所以反而有點不敢開口。

  • 她說前夫會家暴，剛結婚就動手，身上常被打得青紫；但每次打完又下跪道歉、自扇嘴巴，她因念及孩子與心軟而一再原諒。

  • 男人先承認前妻天生喜歡南方、追求遠方，表示自己無法阻止；面對家暴話題，他又以沉痛口氣說打媳婦會變成習慣，暗示問題難以改變。

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