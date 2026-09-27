那種感覺很輕、很陌生。像是冰面下那條黑色的水流終於找到了出口，從裂縫裡湧出來，流過何薇薇體內每一寸凍僵的土壤。土壤開始變軟，開始滲水，開始有了春天的氣息。何薇薇知道明天醒來，錢不會回來，空虛還在那裡，老公還在隔壁，問題一個都沒有解決。但何薇薇也知道，至少她開始解凍了。真正的解凍。不是因為誰的甜言蜜語，不是因為誰的溫柔陷阱，而是因為何薇薇終於允許自己感受到痛，感受到冷，感受到孤單，然後在那樣徹底的寒冷中，觸摸到自己還活著的心跳。

回家路上，何薇薇繞到那家花店，又買了一束花。這次是白色的雛菊，小小的，樸素的，像路邊自己長出來的那種。何薇薇把它們放在廚房窗台上，對著傍晚最後的光，一朵一朵整理好。

老公走過來，看見那些花，沒有說話。他默默接了水壺，幫何薇薇澆了窗台上的盆栽。何薇薇們站在一起，肩並肩，看著窗外的暮色。誰也沒有開口。但那一片沉默裡，不再有牆了。至少暫時沒有了。

何薇薇想起很多年前，還在國內老家的時候，每年春天河面解凍，何薇薇和母親都會站在岸邊看。她說：「冰裂開了，魚就活了。」那時候何薇薇不懂，只覺得冰裂的聲音好聽。

現在何薇薇懂了。冰裂的聲音，是舊的自己在碎掉，新的自己在長出來。那個碎掉的過程很痛。痛到讓你懷疑自己能不能撐過去。但撐過去之後，你會發現碎掉的冰屑最終化成了水，流進了河裡，而河還在流，朝著它該去的方向。

那是解凍之後，春天的跡象……（全文完）