圖／薛慧瑩

他是姚蔚藍的希望和驕傲。雖然自己從未實現諾言，帶他搬去更好的地方，但兒子卻再也沒有抱怨過一句。不僅這樣，他課業優秀，閒暇時間還主動幫她幹活，陪她去撿破爛。他考上重點大學的那一年，樓裡道賀的鄰居們都說：老姚啊，你快要熬出頭了。

姚蔚藍在長途電話裡，跟兒子說了妹妹搬回來的事。付闖沒說什麼，對妹妹搬進自己的房間也沒有異議。掛電話之前他說：媽，我做家教的那家孩子，上次摸底考試考進了年級前十。他爸高興，獎勵了我一千塊錢。我自己留一百買書和日用品，剩下的九百我已經從郵局給你寄回去了，你拿錢給妹妹買點衣服和好吃的。那就這樣，先掛了，電話費太貴。不等姚蔚藍說什麼，付闖掛了電話。

2

廠子沒了以後，原先住在家屬樓裡的不少人都去外地打工去了，空下來的房子也都紛紛租了出去。好幾次姚蔚藍提著東西上五樓的時候，都會看到有人大包小包地往裡搬。一個入冬前的禮拜天，她在市場買了五十斤的大白菜，捨不得多出兩塊錢，讓人給搬到樓上去，只能叫上胡清寧，兩個人一起搬。

母女倆一前一後地搬到三樓，原本一直氣鼓鼓不說話的胡清寧，突然停了下來。她放下手裡的白菜，好奇地朝著西戶開著的大門望去。已經快走到四樓的姚蔚藍回頭叫了一聲「寧寧」。胡清寧沒應她，反而朝著目光所及的方向說了句什麼。是舢城話，姚蔚藍雖然不會說，也不是全懂，但畢竟跟老胡生活過那麼幾年，口音她還是能分辨出來的。

屋裡也有人搭話，一個女人的聲音。胡清寧原本緊繃的神情，立刻舒展了開來，就連聲音裡也帶著笑意。她又回了句什麼，然後兩個人都笑了。

姚蔚藍抱著白菜，又一點點退了下來，走到胡清寧的身邊，也朝裡望。

跟胡清寧說話的女人很年輕，最多也就是二十出頭的樣子。但看她的穿著打扮，不像是學生。見到姚蔚藍，她也熱情地過來打招呼，說的還是舢城話。

見姚蔚藍沒聽懂，那人又趕緊換回普通話：阿姨，我叫丘小力，大小的小、力量的力。聽你女兒的舢城話說得那麼好，我還以為你也是舢城人。

她不是，我是。胡清寧接話，你在舢城待得好好的，怎麼跑到這個鬼地方來了？

丘小力笑著說：我覺得這裡挺好。看慣了海，來山裡住一住也是滿好的。

趁那兩個人說話，姚蔚藍四處打量了一下，屋子收拾得挺乾淨，有兩個民工模樣的人，正把一個大衣櫃往她屋裡送。那大衣櫃看起來質量很好，應該不是便宜貨。

寧寧，咱們該走了，別擋著道。姚蔚藍說。

你叫寧寧啊。丘小力說，又換回舢城話：有空來找我玩啊。我一個人住。

她剛才跟你說什麼？姚蔚藍問。

沒說什麼。胡清寧抱著白菜慢吞吞地上樓。能在這碰上個舢城人也不容易，多聊幾句罷了。

說完她翻了一個白眼，姚蔚藍看到了。

自那之後，胡清寧就經常跑到三樓去找丘小力。有的時候從學校回來，顧不上吃晚飯，就直接去找丘小力聊天，一待就是一兩個小時。回到家後，姚蔚藍叫她吃飯，她說不用了，在小力姊家吃過了。問吃的什麼，胡清寧說是小力姊在外面飯館叫的菜。

姚蔚藍想發火，但還是忍住。她什麼都不說，心平氣和、安之若素的話，那這孩子還願意跟她說上幾句。她如果罵人或者打人，胡清寧會把自己推得更遠。

姚蔚藍知道胡清寧不喜歡環城。來環城這麼久了，她還是時常抱怨天氣太乾、飯菜口味太重，更沒有交到什麼朋友。丘小力算是她灰暗生活裡唯一的亮色。

丘小力大胡清寧四歲，十九歲的姑娘，不上學，好像也不出去上班。白天睡覺，夜裡出門。姚蔚藍碰見過她幾次，她穿著鬆垮垮的衣服，手裡拎著裝著湯湯水水的塑料袋。步子慢悠悠的，遛達著一路往回走，邊走邊看，對四周都好像很有興趣的樣子。

姚蔚藍打聽過，沒人知道這姑娘的底細。但都說，她房間的燈整夜都亮，一直亮到拂曉。只是亮燈，沒有人聲，也從未見過她的家裡有除了胡清寧以外的任何訪客。

每次胡清寧從丘小力那裡回來後，都是高高興興的。她說小力姊特別有意思，口才好，再無聊的事到了她的嘴裡，都能講得很有趣。而且我還能跟她說舢城話。

你真的那麼想念舢城嗎？姚蔚藍問她。

胡清寧不說話了。

姚蔚藍趕緊找補，你本來就是舢城人，想回去那裡也是很自然的事啊。（三）