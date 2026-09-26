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余瑾的雙拼生活（八）

徐徐
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這一覺雖然算不上踏實，卻是幾個月來睡得最長的一覺。

那天上午，余瑾的心情格外好。她換上運動鞋出了門，照例去公園晨跑。

平時出門早，公園裡幾乎見不到什麼人。今天起晚了，倒碰見一對老夫妻。老太太坐在輪椅上，手裡牽著一隻通體雪白的大狗。狗走得慢吞吞的，想必也上了年紀。老先生推著輪椅，不緊不慢地跟在後頭。

余瑾從他們身邊跑過，主動笑著打了聲招呼：「Good morning.」

老兩口也笑著回應，又說了句什麼。她沒太聽清，卻還是笑著朝他們揮了揮手，繼續往前跑。

今天忘了塗防曬霜就出來了，不過她並不介意，任陽光無遮無攔地落在裸露的肌膚上。上午的陽光，曬一會兒也沒什麼。

運動需要氛圍。她記得，自己大概就是從搬進臨湖的小公寓以後，才養成晨跑習慣的。那時她每天早晨下樓，繞著湖跑上一圈，總能碰見許多人：打太極的，唱曲兒的，跳廣場舞的，還有跑步、騎車、遛彎兒的。湖邊人來人往，吆喝聲、說笑聲此起彼伏，滿眼都是熱騰騰的人間煙火氣。

哪像這裡，無論什麼時候都靜悄悄的，房子倒是一棟挨著一棟，卻很少看見人。偶爾碰見鄰居，也只是隔著老遠揮揮手，說一句「Hi」，便又回到了各自的生活裡。

余瑾不是沒動員過老杜陪她一起跑。

老杜大她八歲，身材壯實，看著倒是不顯老，卻一向懶得動彈。余瑾說他這一身肉，怎麼也該減減了。他卻說人上了年紀，胖點才有抵抗力。

「再說了，」他振振有詞道，「我躺倒就睡，吃嘛嘛香，幹嗎還要改變自己？」

余瑾每回都能被他氣笑。偏偏他說的還是大實話。（八）

精華 FAQ

  • 她因為睡了幾個月來最長的一覺而精神不錯，上午出門晨跑時心情格外好，還帶著輕鬆愉快的感受，連沒擦防曬也不太介意。

  • 余瑾回憶，自己搬進臨湖小公寓後才開始固定晨跑，因為那裡早晨很熱鬧，常能看到打太極、唱曲、跳舞與散步的人，充滿生活氣息。

  • 余瑾希望老杜一起跑步，認為他身材壯實應該減重；但老杜覺得年紀大了胖點更有抵抗力，還認為自己吃得香、睡得好，沒必要改變。

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