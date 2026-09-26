男人說貴啥，山裡到處都是，運到火車站裡才值錢。

女孩打開塑料袋，裡面的山果子，紅艷艷、黃燦燦。她拿出來，給了男人一個，又給了女人一個。自己拿一個，在衣服上蹭蹭，小小地咬一口。女孩門牙很大，在小圓臉上格外顯眼。

父親說：你不給那邊的阿姨一個？

我沒想到會是我。女孩將一個山果子遞過來時，我有些手足失措。我什麼也沒有，只有一瓶水和一本書，我沒有回饋。

阿姨不要，我說。

拿著唄。看你是外地人吧？那父親說。

我沒想到話題會轉到我頭上。我本來是看戲的，如今也捲進戲裡。

不是外地人，是回婆家。我說。我在外地工作，我又補充一句。

就是，看你不像本地人。那男人說，在哪工作？

在南方。我說，帶著戒備。

南方好，女人說。南方發展得快，比我們北方進步。南方人有錢。

那水土能適應？男人不接女人話茬，對我說。我去過一次，水土不服。身上長疹子，吃飯也吃不慣。館子裡一個菜，只有一巴掌大，老貴。

我笑一笑，琢磨著他的下一個問題。我應該把自己放在哪個城市呢？如果這個城市正巧他去過呢？不過想到他不過是走馬觀花，想必也不了解南方那些城市的情況，心裡略略安穩些。

我不想暴露我是從國外回來的，本來剛才就引起了某些人的不滿。剛才我上廁所，碰了一個人的腿，他把腿伸在過道裡。

Sorry，我習慣地說。

他白了我一眼。

還Sorry，他說，裝什麼外國人。

我不是裝。在國外生活了二十多年，我頭腦中儲存漢語的地方，有些已經被英語占領了。有時說話要想一想才能想起來。洋涇浜不是我想要的。（五）