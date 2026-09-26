天亮的時候，何薇薇悄悄起身，走到客廳。那束向日葵在晨光裡站得筆直，何薇薇數了數，有十二朵，每一朵都朝著東方。她剪了一朵下來，插進一個小瓶子，放到浴室鏡子前面。

何薇薇打開手機，寫了一段話給那人「謝謝你讓何薇薇哭出來。謝謝你讓何薇薇重新拿起畫筆。謝謝你提醒何薇薇，何薇薇還是一個活生生的人，會期待，會心動，會痛，也會恨。何薇薇恨你騙了她，但何薇薇也恨自己給你機會騙她。現在何薇薇想通了，那個機會是她自己給出去的，因為她太渴望被看見。踩在這個血淋淋的教訓上，從今以後，何薇薇會自己看見自己。」

寫完之後，何薇薇讀了一遍，然後按下發送鍵。回復的依然是那行紅字，他們不是聯繫人無法發送。她用力按了刪除鍵，那些字消失在螢幕上，那個人也像從未存在過。

何薇薇煮了一杯咖啡。咖啡的香氣飄起來，暖暖的，飄滿了整個房間。何薇薇端著杯子走到後院，坐在畫架前面。蒲公英的絨球已經全部飛走了，只剩下光禿禿的莖，在風裡搖晃。但何薇薇沒有畫那些莖，何薇薇調了許多不同的綠色，開始畫一片新的葉子，從泥土裡剛冒出來的那種嫩綠色。

那天傍晚，何薇薇一個人開車去了湖邊。坐在那張長椅上，看著水面。鴨子還在，游來游去，畫出圓圈。太陽下山了，天空變成橘紅色，倒映在湖面上，像一池燃燒的顏料。沿著湖岸慢慢走。風吹過來，涼涼的，帶著草和水的味道。何薇薇走著走著，忽然發現自己沒有在想那人，沒有在想老公，沒有在想那筆錢。何薇薇發現自己只是在走路，只是感覺腳踩在草地上軟軟的，只是看著天邊最後一抹光漸漸淡去。（一一）