圖／薛慧瑩

見姚蔚藍不鬆口，又過來拉住她的手，寧寧現在就是老太太的精神支柱，沒了孩子，老太太怕也是要跟著我哥去了。你就當是可憐可憐老人家。你什麼時候想孩子了，就坐火車去看。她騰出一隻手來摸了摸付闖的腦袋，你和孩子的車票錢，我出。

姚蔚藍哭了好幾天，實在沒有力氣再鬧。在居委會、派出所還有廠領導的見證下，她和胡家達成了協議，撫恤金她和胡家人一人一半。胡清寧被胡家人帶去舢城撫養，廠子每個月的錢直接打到胡老太太的帳戶裡，姚蔚藍和付闖也不用搬出這套廠裡分給老胡的一居室。

除此之外，廠子可憐她們孤兒寡母，在食堂裡給她安排了一份打雜的工作。工資雖然不高，但足夠娘倆溫飽，時不時還有剩湯剩飯可以帶回家裡。

繞了一圈，生活好像又回到了從前。在無數個累到筋疲力盡的夜裡，姚蔚藍都會恍惚，覺得自己像是陷入了一場醒不來的噩夢。

這天，姚蔚藍打掃完食堂的衛生，回家，屋裡一片漆黑。她以為付闖已經睡著了，就借著撒進來的月光，輕手輕腳地進廚房找水喝。背後卻響起一個聲音：媽，下水道堵了。

哦，那我待會修。

今天我的橡皮掉到桌子後面了，我把桌子搬開，發現牆上都是霉斑。

那我明天去弄點石灰，把牆抹抹。

咱們是不是得一直住在這兒？

姚蔚藍摸到開關，屋子亮了，十二歲的付闖那帶著委屈神色的臉出現在她的視線裡。

好兒子，姚蔚藍忍不住伸出手去摸了摸兒子的頭，媽會想辦法盡快找個更好的房子搬走。

兒子沒說話，又站了幾秒鐘，然後走了。姚蔚藍望著他的背影，知道自己說了大話。

搬走，搬去哪裡？能去哪裡？除非她帶著兒子再嫁一次，可她早已不是當年楚楚可憐的模樣了。失去依靠的這幾年裡，她拚命幹活、拚命吃飯。一肚子沉沉的心事無人訴說，身體也跟著一起變沉、變大。雖然內心依舊纖細，可從外表看來，和那些膀大腰圓的農村婦女已經沒有多大區別了。這樣的她，已經吸引不來任何能夠帶著他們離開，去更好地方的男人了。

況且她還有寧寧這個牽掛。這些年她每年見寧寧的次數不超過兩次，每次孩子見她，都表現得越來越生冷疏離。但她還是每個星期都給孩子打通電話。電話裡說的總是那麼幾句：好好吃飯，聽老師、聽奶奶的話，要好好學習。寧寧每次也只是「嗯嗯」地應付著。

姚蔚藍意識到了自己的無聊，又開始找別的話題，說：你哥哥期末考試是全年級第三，上一次是第五，這一次比上次進步了兩名。她說得起勁，可聽筒裡傳來了「嘟」的盲音，寧寧已經掛了電話。

寧寧回到環城的時候，已經快十五歲了。廠子在寧寧十歲的時候就已經倒閉，當年說給錢給到十八歲的承諾自然作廢。姚蔚藍沒了食堂的工作後就四處打零工，後來去了一家家政公司當鐘點工。閒暇之餘還撿破爛，攢下一點錢，就給舢城那邊寄去。

孩子越來越大，胡老太太也終於開始力不從心了。以前聊起寧寧，都是無比篤定的口氣，說孩子好好的，不用你操心。現在，口氣沒那麼硬了。

姚蔚藍聽出來了老太太的示弱，可卻怎麼也沒法把「要不然就讓孩子回到環城」的話說出口。她自己也難。沒了廠裡的資助，就得她這個當媽的給生活費。

錢都是小事，最主要的是她心底怕。她一點也不了解自己的女兒，她不敢面對可能會發生的面對女兒的質問。她心虛，她知道自己對不起她。

可該來的還是來了。胡清寧上初二的時候，喜歡上了隔壁班的足球隊隊長，在跟別的女生爭風吃醋的時候，甩了人家一個耳光，還用手抓傷了對方的臉。

胡老太被叫到學校，在那之後大病一場，住了半個月的醫院。胡清寧趁機偷了奶奶兩百塊錢，坐車跑到臨城的網吧去上網。

學校找不到胡清寧，報了警。鄰居輾轉聯繫上已經隨軍去外地的寧寧姑姑，她連夜趕回來陪床。警察把胡清寧帶回舢城，學校看她死不悔改的態度，說要開除她。老太太讓寧寧姑姑給姚蔚藍打了電話，讓她趕緊來舢城一趟，把胡清寧帶走。

幾乎跑斷了腿、花光了錢，姚蔚藍才在環城找到一所願意接收寧寧的私立中學。學校有宿舍，可姚蔚藍還是堅持讓孩子回家住。

寧寧住進了付闖曾經住過的房間。付闖在業山市念大三，每年只有過年的時候在家，其他的時間不是在學校裡上課，就是在外面打工掙生活費。（二）