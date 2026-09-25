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余瑾的雙拼生活（七）

徐徐
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她當場僵住。

那傢伙大概也意識到自己暴露了，竟又以一種慢得近乎尷尬的速度，把腦袋縮了回去，連桶蓋都小心翼翼地壓了下來，彷彿這樣就能恢復隱身。

她不敢靠近，只好把老杜叫來。老杜找來一根長竹竿，挑開桶蓋。那傢伙無處可藏，只好從桶裡爬出來，灰溜溜地走了。

回想那個場景，余瑾忍不住彎了彎嘴角。

她想，這裡應該是安全的，家裡也不會有什麼事。理智這樣告訴她，可身體卻不肯相信，重新躺回床上後，心還是莫名懸著。

她睜著眼，定定地看著牆角那團昏黃的光暈，思緒不知不覺飄回了國內的那間小公寓──她那些鄰居，不管是左鄰還是右舍，不管是樓上還是樓下，總有隔不斷的動靜：走動的聲音、關門的聲音、打電話的聲音，有時還會夾雜著尖銳的鄰里爭執。爭執大了，物業便會出面調解；再鬧得厲害些，社區幹部也會登門；極端的時候，甚至會驚動派出所。

從前她總嫌這些聲音聒噪，如今才明白，原來有人聲的地方，人就不那麼容易覺得孤單。

窗簾漸漸透出一點灰白，鳥兒也跟著唱起了歌，一聲，兩聲……那些在暗夜裡翻湧的疑神疑鬼，終於在這清脆的聲響中漸漸消散。她覺得好累。像一個守夜的人，終於等到了天明。

余瑾側過身，把臉埋進枕頭裡。不知道什麼時候，迷迷糊糊睡了過去。再醒來時，她下意識摸過手機。

九點十五分。

她眨了眨眼，又看了一遍。還是九點十五分。她手腳並用，用力一掀，重力毯滑到了腳邊。下床拉開窗簾。明晃晃的陽光一下子湧進來，刺得她眯起了眼。

她站在窗前愣了一會兒，才開始振奮起來，自己竟然一口氣睡了好幾個小時。（七）

精華 FAQ

  • 她看到一名可疑男子躲在桶裡，對方察覺暴露後還慢慢把頭縮回去、壓上桶蓋，想裝作沒被發現。這個畫面讓她瞬間僵住，不敢貿然靠近。

  • 她沒有自己上前，而是立刻叫來老杜幫忙。老杜找了一根長竹竿挑開桶蓋，讓對方無處可躲，對方最後只能從桶裡爬出來，灰溜溜地離開。

  • 因為驚魂未定的情緒還在，她雖理智上知道家裡應該沒事，身體卻不肯相信。她聯想到國內鄰里間的聲響與人情，才體會到有人的地方反而更安心。

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豬八戒

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