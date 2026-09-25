我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

綠皮火車（四）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

隧道很長，好像在暗夜行走。我依偎著他，他伸出一隻胳膊摟著我，他細長的胳膊結實有力。燈光明滅，他的輪廓格外清晰，年輕的臉，挺拔的鼻梁。火車過了老鷹嶺，會車的時候，突然聽到對面的火車一聲長鳴。那時候，我還不知道意味著什麼。那已經是二十多年前的事情了。

我們回到家，他媽媽站在外面等著。第二天黃昏的時候，一個老人走進了小院，他歪戴著帽子，敞開著衣襟，老杜說那是他爸爸。他爸爸說，老鷹嶺聽到汽笛聲了嗎？他說聽到了。他爸爸得意地說，那是我。我看到你的車過來，就跟二副說，那車上坐著我兒子和兒媳婦，今天他們回來結婚了，我要拉一下汽笛慶祝一下。

3

列車員推著小車開始賣貨，年輕的女人，打扮得像空姐似的，脖子上紮著小紗巾。吆喝的一連串，方便麵、瓶裝水、烤魚片，蝦條、蘋果、巧克力。

隔道的女人掏出錢，買了兩條巧克力，遞給女孩一條。女孩不敢拿，眼睛瞟著男人。

她不吃，男人說。齁牙，她牙不好。

拿著吧，女人說，偶爾吃一條沒事兒。你看我牙不好，我也吃。

女人塞給女孩，女孩轉過身後背對著女人。女人把巧克力放在女孩抱著的雙臂彎上。

女孩仰頭看男人，男人點點頭。

謝謝阿姨，男人教女孩說。

到了尚志，男人下了車。上車時手裡拎著兩袋沙果，一袋給女人、一袋給女孩。女人不要。

這像啥話，女人嗔道，好像還人情似的。

給孩子的。男人說，給你兒子帶過去，山貨，嘗個鮮。

女人就接過來，一邊用手摸著，一邊說：這山果子真好。我走過好幾次，都沒捨得買，老貴的。（四）

精華 FAQ

  • 兩人依偎在昏暗車廂中，火車過老鷹嶺會車時聽到對面長鳴。多年後才知道，那是老杜的父親特意請二副拉汽笛，為兒子新婚回家作慶祝。

  • 因為他看見兒子的車要經過，便對二副說車上坐著兒子和兒媳婦，今天回來結婚了，希望用汽笛聲替他們祝賀，表達一位父親的喜悅。

  • 女人買巧克力送給女孩，耐心勸她收下；男人到尚志下車前，還提著兩袋沙果分送給她們，說是給孩子帶去嘗鮮，讓整段旅程充滿人情味。

上一則

豬八戒

延伸閱讀

榕樹下的男孩（中）

榕樹下的男孩（中）
獨居生活（四）

獨居生活（四）
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
阿賢的雨林路

阿賢的雨林路

熱門新聞

影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00

異國相見歡

2026-09-20 02:00

高中老師未完成的託付

2026-09-22 02:00

虧本生意

2026-09-19 02:00

那年的一條大新聞

2026-09-21 04:32

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫