隧道很長，好像在暗夜行走。我依偎著他，他伸出一隻胳膊摟著我，他細長的胳膊結實有力。燈光明滅，他的輪廓格外清晰，年輕的臉，挺拔的鼻梁。火車過了老鷹嶺，會車的時候，突然聽到對面的火車一聲長鳴。那時候，我還不知道意味著什麼。那已經是二十多年前的事情了。

我們回到家，他媽媽站在外面等著。第二天黃昏的時候，一個老人走進了小院，他歪戴著帽子，敞開著衣襟，老杜說那是他爸爸。他爸爸說，老鷹嶺聽到汽笛聲了嗎？他說聽到了。他爸爸得意地說，那是我。我看到你的車過來，就跟二副說，那車上坐著我兒子和兒媳婦，今天他們回來結婚了，我要拉一下汽笛慶祝一下。

3

列車員推著小車開始賣貨，年輕的女人，打扮得像空姐似的，脖子上紮著小紗巾。吆喝的一連串，方便麵、瓶裝水、烤魚片，蝦條、蘋果、巧克力。

隔道的女人掏出錢，買了兩條巧克力，遞給女孩一條。女孩不敢拿，眼睛瞟著男人。

她不吃，男人說。齁牙，她牙不好。

拿著吧，女人說，偶爾吃一條沒事兒。你看我牙不好，我也吃。

女人塞給女孩，女孩轉過身後背對著女人。女人把巧克力放在女孩抱著的雙臂彎上。

女孩仰頭看男人，男人點點頭。

謝謝阿姨，男人教女孩說。

到了尚志，男人下了車。上車時手裡拎著兩袋沙果，一袋給女人、一袋給女孩。女人不要。

這像啥話，女人嗔道，好像還人情似的。

給孩子的。男人說，給你兒子帶過去，山貨，嘗個鮮。

女人就接過來，一邊用手摸著，一邊說：這山果子真好。我走過好幾次，都沒捨得買，老貴的。（四）