何薇薇把車停在路邊，走進去，買了一束。店員問何薇薇要不要包裝紙，何薇薇說不用。何薇薇抱著那束向日葵走出來，把它放在副駕駛座上。花瓣蹭著座椅，發出細微的沙沙聲。

回到家，何薇薇把花插在客廳的空花瓶裡。老公那天晚上回來，看見那束花，愣了一下。他站在客廳門口，沒有走近，隔著幾步的距離看著何薇薇。

「你買的？」他問。

「嗯。」

他走過來，站在花瓶前。向日葵的花心對著他，像一隻隻眼睛。他伸手碰了碰其中一朵花瓣，那動作很輕，像是在碰什麼易碎的東西。「對不起。」他說。

何薇薇抬起頭看著他。他的眼睛紅紅的，有眼袋，看起來老了十歲。「這些天我一直在想你說的話，」他的聲音沙啞，「你說我從來不在……」

老公說到這裡停住了，喉結上下滾動。

何薇薇看著老公。那張臉熟悉的輪廓在燈光下顯得柔和了一些。她曾經很愛這張臉，愛到願意跟他飄洋過海，願意為他放棄工作，放棄語言，放棄自己。但那些放棄加起來，最後變成了一座墳墓，裡面埋著何薇薇所有還沒來得及活出來的部分。

老公沉默了很久。然後他走過來，站在何薇薇身後，離何薇薇很近，近到何薇薇感覺到他的體溫。他伸出手，放在何薇薇肩上。那個動作很輕，「事情過去了就算了」他說。

何薇薇沒有轉頭。何薇薇看著窗外的路燈，那盞燈每年冬天都會被雪覆蓋，但從來沒有熄滅過。

那天夜裡，何薇薇躺在床上，老公也躺在床的另一側，中間隔著半臂的距離。何薇薇聽著他的呼吸聲，睜著眼睛看著天花板。（一○）