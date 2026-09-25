圖／薛慧瑩

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姚蔚藍帶著付闖嫁給老胡的時候，付闖只有五歲。廠裡分的一室一廳的房子，姚蔚藍跟老胡住臥室，原本的陽台讓老胡找人好好收拾了一下，把原本是客廳的一片兒地，也給劃了進去，用磚頭和木板隔出來了一個小房間，讓付闖住。

可付闖不太樂意自己睡，經常半夜裡哭哭啼啼地跑去找姚蔚藍。老胡壓著火，跟他好說歹說，屁用不頂。孩子在臥室門外哇哇大哭，姚蔚藍不忍心，披衣下床開門，抱著付闖回到她和老胡的大床。兩個男人一邊一個，把姚蔚藍夾在中間。

等到覺得付闖可能睡得沉了，老胡就過來扒拉姚蔚藍。姚蔚藍壓低聲音說：不行，孩子在呢！老胡說：睡著了，怕什麼。

話音剛落，睡夢裡的付闖就哼哼唧唧地哭了起來，像是做了個噩夢。姚蔚藍趕緊轉過身抱著兒子，輕拍孩子的背。老胡嘆了口氣，在心裡罵了一句，轉過身睡去了。

這樣的夜晚並不算少，老胡有時覺得付闖就是成心，但見了孩子，還是忍不住的疼愛。這孩子可憐，不到三歲，親爸就沒了，跟著沒有正式工作的老媽苦哈哈地過日子。平日裡也吃不上什麼好的，瘦得像個麻稈。

老胡把雞腿掰下來，放進付闖的小碗裡。吃，大口吃，他笑著對付闖說。坐在他旁邊的姚蔚藍說：我今天去了衛生所。說完把一張紙，塞進老胡的手裡。老胡不明所以地打開一看，半天也沒明白這到底是什麼。

我有了。姚蔚藍笑了一下，輕聲地說：已經快兩個月了。

孩子出生在春天，是個女孩，老胡有點失望。可等孩子的小臉長開了，變得越來越像他，他心底的愛也越來越多了。老胡給女兒取名叫胡清寧。他每天一回家就抱著孩子不撒手，每隔幾個月也都帶著孩子，回舢城去看望老母親。

姚蔚藍和付闖從未去過。結婚這麼久了，老太太還是不待見姚蔚藍，自然也不待見她的上段婚姻留給她的孩子。

他們結婚的時候老太太沒參加婚禮，逢年過節也從沒說過，要他們一起回來過年的話。姚蔚藍心裡雖然不痛快，但站在母親的立場，她似乎也能理解。老胡是頭婚，自己是二婚，還帶著個孩子。老胡雖然長得一般，性格木訥，但畢竟也是生在大城市裡，學識和眼界是有的。要不是當初一腔熱血支援三線，也不至於被困在環城這個小地方不得翻身。

早些年，家裡人給老胡介紹過一個舢城的姑娘，兩人談了好幾年。老胡愛人家愛得心切，一個星期好幾封信，每個月工資的一大半都花在那姑娘身上。

他自己也著急，催著家裡給他想想辦法找找關係，看能不能調回到舢城去。可調動的事情還沒有眉目，姑娘卻提出了分手。原因是兩人聚少離多，自己還是想找個時時刻刻能在身邊的人。他心急火燎地坐火車跑回去找人家，卻從旁人口中得知，那姑娘早就背著他跟別人好上了。住她隔壁宿舍的人也說見過那個男的，高高大大，濃眉大眼，能說會道的，還會彈吉他。還說每次那男的一來，就要在那姑娘的宿舍裡待上大半天。

老胡被傷得不輕，也失去了當面對質的勇氣，只能失魂落魄地離開。故鄉舢城成了他的傷心地。等到老母親再打來長途，讓他下個月多寄點錢回家，好買禮物找人時，他就不耐煩地打斷，說：回什麼家，環城就是我的家。

又說：我就是找，也要找個環城本地，看得見、摸得著，對我實心實意的。

後來經人介紹，就認識了姚蔚藍。

姚蔚藍對老胡，確實是實心實意的。長得也好，皮膚白，生了兩個孩子了，腰身還是瘦溜的。家務活也利索，屋裡收拾得乾乾淨淨，對老胡噓寒問暖，確實是個好老婆。

就是命不好。胡清寧過完兩歲生日的那個秋天，老胡在單位裡出了事，人當場就不行了。

追悼會很隆重，廠裡給了撫恤金，也同意每個月出錢給胡清寧，直到孩子十八歲。姚蔚藍一身素衣，腫著眼睛站在那裡，身邊貼著還不到八歲的付闖。

追悼會一開完，胡清寧就被胡家人帶走了。胡老太太失去了唯一的兒子，精神瀕臨崩潰，看見了和兒子長得一模一樣的孫女，抱著孩子死活也不撒手。說誰來搶孩子，她就跟誰拚命。

後來老胡的妹妹也來勸姚蔚藍，說：嫂子，我哥沒了，你也沒有工作，拿什麼養兩個孩子？環城到底是個小地方，哪兒哪兒都比不上舢城。不如就讓寧寧跟著她奶奶在舢城住，孩子肯定吃不了虧。（一）