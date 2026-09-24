余瑾的雙拼生活（六）

她問過老杜，老杜也說不清，只知道一家老小住在一起，沒準還有親戚，或者租客 。

風吹過來，空氣裡又飄來那股熟悉的咖哩和香料味。緊接著，不知道是誰把後院的音響打開了，音樂斷斷續續飄過來，還夾雜著大人說話、孩子嬉鬧的聲音。偶爾傳來幾聲小嬰兒的咿咿呀呀，軟軟的，幾乎聽不真切。

隔壁熱鬧得像在過節，襯得余瑾這邊愈發安靜了。

天還沒黑透，她就把一樓所有的燈都打開了。這是老杜不在家時的常規動作。

客廳亮著、餐廳亮著，廚房也亮著。暖黃色的燈光把屋子照得亮堂堂，可還是覺得不夠。她又搬來兩把餐椅，一把抵在前門、一把抵在通往後院的玻璃門，又在椅面上各放了一個細頸花瓶，裡面滿是採自前院的帶刺玫瑰。

她自己也知道，這些東西擋不住什麼。可萬一半夜有人推門，花瓶總會先掉下來。有點動靜，總比什麼都不知道強。

回到樓上，她把臥室門反鎖，又把一根高爾夫球桿輕輕靠在門邊。

小夜燈也亮起來了。那點暖黃的光很弱，只照亮一小片牆角，卻讓黑暗不至於那麼徹底。

剛躺到床上，就聽見樓下輕輕響了一聲。余瑾一下睜開了眼，同時豎起耳朵。等了半天，再沒有動靜。大概是房子裡的什麼管道又響了。重新閉上眼睛。沒過多久，又聽見一陣細細碎碎的聲音，像是樹枝蹭過窗戶，或者是屋外什麼東西被風吹動了。

反正也睡不著，她索性起床，又下樓檢查了一遍。

前門鎖著、後門鎖著，窗戶也都扣上了。她又走進車庫，看了一眼捲簾門是不是完全落到了底。確認了一遍又一遍。回到臥室，她忍不住笑自己，這裡是加拿大的首都，又不是電影裡的凶案現場，附近最常見的不速之客，不過是那幾隻隔三差五跑來翻垃圾桶的浣熊。

說起來，她和浣熊有過兩次近距離接觸。

第一次是在後院。那時天色已晚，她還蹲在菜園裡拔野草。無意中一抬頭，發現圍欄上蹲著一隻「大貓」，正一眨不眨地盯著她。

她也盯著牠，發現這傢伙身軀比肥貓至少大了一號，臉上還戴著一圈黑乎乎的「面罩」。隔著幾米遠，彼此凝視了好幾分鐘，最後是「大貓」悻悻離去。

第二次離得更近。

那天也是傍晚。她把垃圾袋扔進車庫邊的綠桶，剛轉過身，忽然聽見身後有動靜。回頭一看，只見那桶蓋竟然自己慢慢抬了起來。一點，再一點。緊接著，一張戴著黑色「面罩」的臉從桶裡緩緩探了出來。（六）