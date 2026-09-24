結過幾次婚（全文完）

就是說，一次找的比一次年輕，從小幾歲，到小十幾歲、二十幾歲，到現在，小三十多。

可這邊老三梗著脖子爭辯：「我能找到這麼年輕的，說明我也年輕有魅力啊！」

但是，從前三次的經歷看，都沒天長地久。除了第一次是主動出擊斬斷情絲，其餘兩次都是被假離婚忽悠之後給真離了。感覺你丁培東是在開婚姻培訓班，還是在開新娘運輸公司？

並且，每次都要賠上十萬、二十萬的，每次都把自己剛積攢的一些存款掏空，然後再來一次，最後連老窩都沒了。這次如果娶了這姑娘，就要把年邁的父母趕去哥姊那裡住。因為現在他住的房子是爹媽的，爹媽心疼他，願意離開；可他的哥哥、姊姊也有自己的小家，那裡的一家人都願意？

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第四次的材料擺在桌上。

哥哥培力問：「老三，你想清楚了嗎？」

培東說：「想清楚了。」

姊姊培薇又問：「這一次是真心的？」

他點頭。

「真心的。」培力冷笑，「前三次你也是這麼說的。」

丁培東沒有回答。

窗外天已經黑了。

姊姊打開客廳的燈，在廳裡走著、搓著手，面對這個長不大的弟弟，她都氣得不知說什麼好了。

哥哥捧著茶杯，沉吟了一下，對著培東說：「就算我們同意，移民 局會同意嗎？技術一流、神通廣大的移民局手指頭一動，就能在電腦上翻出你的『黑歷史』。除非他們瞎了，否則，同一個人，一二三四，居然申請了四次什麼公民未婚妻簽證、什麼配偶簽證。那些移民官不會想，是這人腦子進水了，還是刻意的欺詐啊？這不太有新娘運輸的嫌疑嗎？」

「他們愛查不查，可要憑此找茬兒或找罪，那真是冤枉。因為每一次都是真的！」培東不服。（全文完）