那一刻，何薇薇真切地感受到了一種從未有過的孤獨──那種孤獨不是身邊沒人，而是你寧願騙子回來找你，也不願面對空蕩蕩的現實。

鄰居太太隔著籬笆喊何薇薇：「你還好嗎？」何薇薇抬起頭，擠出一個笑，「沒事，花粉過敏 。」

晚上，何薇薇走進書房。老公不在，電腦關著。何薇薇猶豫了很久，最終還是按下了開機鍵。螢幕亮起來，桌面是何薇薇一家三口很多年前，在黃石公園 拍的合照。那時候孩子才十歲，笑得牙齒漏風。老公的手搭在何薇薇肩上，何薇薇靠在他胸口。那張照片裡的女人，眼睛裡有光。

那一周，何薇薇開始認真思考離婚。這個念頭第一次冒出來的時候，何薇薇自己都嚇了一跳。二十多年了，何薇薇從來沒有想過離開他。哪怕是感情最淡的時候，她也覺得婚姻就是這樣，熬著、熬著就一輩子了。

但現在不一樣了。那筆被騙走的錢像一把鑰匙，打開了一扇何薇薇從未打開的門。門後面不是自由，而是一片更廣闊的荒漠──但至少荒漠是開闊的，是可以自己決定往哪走的。

何薇薇去了一趟律師事務所。一個中年女律師聽完何薇薇的情況，平靜地說：「美國很多州是共同財產州，但你們的財產主要來自你老公的收入，如果你沒有工作，離婚後能分到的有限。不過你可以要求贍養費，前提是你有合理的需要。」她看著何薇薇，「你想清楚了嗎？」

何薇薇點點頭，又搖搖頭。何薇薇想清楚了何薇薇想離開，但何薇薇不確定她有能力離開。

回家的路上，何薇薇開車經過一家花店。櫥窗裡擺著大把的向日葵，鮮黃色的花瓣在午後陽光下亮得刺眼。（九）