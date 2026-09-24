我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

解凍（九）

夏嫿
聽新聞
test
0:00 /0:00

那一刻，何薇薇真切地感受到了一種從未有過的孤獨──那種孤獨不是身邊沒人，而是你寧願騙子回來找你，也不願面對空蕩蕩的現實。

鄰居太太隔著籬笆喊何薇薇：「你還好嗎？」何薇薇抬起頭，擠出一個笑，「沒事，花粉過敏。」

晚上，何薇薇走進書房。老公不在，電腦關著。何薇薇猶豫了很久，最終還是按下了開機鍵。螢幕亮起來，桌面是何薇薇一家三口很多年前，在黃石公園拍的合照。那時候孩子才十歲，笑得牙齒漏風。老公的手搭在何薇薇肩上，何薇薇靠在他胸口。那張照片裡的女人，眼睛裡有光。

那一周，何薇薇開始認真思考離婚。這個念頭第一次冒出來的時候，何薇薇自己都嚇了一跳。二十多年了，何薇薇從來沒有想過離開他。哪怕是感情最淡的時候，她也覺得婚姻就是這樣，熬著、熬著就一輩子了。

但現在不一樣了。那筆被騙走的錢像一把鑰匙，打開了一扇何薇薇從未打開的門。門後面不是自由，而是一片更廣闊的荒漠──但至少荒漠是開闊的，是可以自己決定往哪走的。

何薇薇去了一趟律師事務所。一個中年女律師聽完何薇薇的情況，平靜地說：「美國很多州是共同財產州，但你們的財產主要來自你老公的收入，如果你沒有工作，離婚後能分到的有限。不過你可以要求贍養費，前提是你有合理的需要。」她看著何薇薇，「你想清楚了嗎？」

何薇薇點點頭，又搖搖頭。何薇薇想清楚了何薇薇想離開，但何薇薇不確定她有能力離開。

回家的路上，何薇薇開車經過一家花店。櫥窗裡擺著大把的向日葵，鮮黃色的花瓣在午後陽光下亮得刺眼。（九）

精華 FAQ

  • 因為被騙走的錢像一把鑰匙，讓她看見婚姻裡長期壓抑的空洞；她不再只是忍耐，而是第一次清楚感到自己想離開。

  • 律師告訴她，多數共同財產州雖可分產，但若主要收入來自丈夫、她又沒有工作，離婚後可分到的財產可能有限。

  • 向日葵在午後陽光下亮得刺眼，呼應何薇薇心中被迫照亮的現實，也象徵她雖想轉向新生活，卻仍要面對艱難選擇。

黃石公園 花粉過敏

上一則

奧斯陸的露天生命劇場(上)

延伸閱讀

五星級的獨老（三）

五星級的獨老（三）
夕陽依舊（九）

夕陽依舊（九）
榕樹下的男孩（下）

榕樹下的男孩（下）
五星級的獨老（九）

五星級的獨老（九）

熱門新聞

影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00
圖／無疑亭

你不方便來我家

2026-09-17 02:00

異國相見歡

2026-09-20 02:00

我，華裔(下)

2026-09-17 02:00
（圖／AI協作生成）

我，華裔(上)

2026-09-16 02:00

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎