圖／AI協作生成

還是想找個像樣的、穩定的。女人說，然後問：大哥，那你呢？

我在林業局工作。男人說，前些年伐樹，現在種樹。早年的樹都伐沒了，如今趕著種。

那挺好的，不知你們那兒缺不缺人手。女人說。

我本來閉著眼睛，忍不住睜開眼睛看他們。

這個我可不知道，咱就是一個普通工人。那男人說。

車警走過來，一張張查票，然後打卡。就是在票上打一個小洞。

我背面的禿頭男人突然站起來，說找不到票了。

這一突發事件，讓男人和女人停止了說話，連我身邊的粉女人和她的孩子都醒過來。男孩哇哇大叫，粉女人就將一塊棒棒糖塞進他嘴裡，孩子立刻就不哭了。

禿頭男人找來找去，連鞋子都脫下來找。兩個車警望著他，臉上出現了嘲笑的神情。他們說：你找到了嗎？別著急，慢慢找。我們也不著急，離下一站還遠呢。

那男人就越加手忙腳亂起來，臉漲得通紅。

女人低聲對男人說：看那車警，欺負人呢。

那也難說，也可能是蹭車逃票的。男人說。

兩個人這樣說著，頭湊在一起，好像耳語一樣。說完了，扭著臉看那邊。禿頭男子如今脫了鞋，登上了座位，在行李架上找自己的包。

誰會把車票放在大包裡？都是放在衣服兜裡。女人這樣說著，也轉了念頭，附和著男人。

一車的人都開始關注禿頭男人，差不多一半的人站起身，向這邊張望。胖男人放下嘴裡啃了半截的燒雞腿，將一雙油手在身上抹一抹，粉女人就厭惡地轉過身子。胖男人看到了粉女人的嫌棄，也不生氣，嘿嘿笑了兩聲。然後站起身打了一個飽嗝，對禿頭男說：急啥呢，找不著了？在我這兒呢。

在你那兒？怎麼不早說。禿頭男氣恨地說。

胖子哈哈笑，說逗你玩嘛。反正他們也不能把你帶走。

胖男人就掏衣服包，果然掏出兩張票，給車警看了。

年輕車警看了一眼，打卡，說下次早點拿出來，這不是耽誤我們時間嗎？說著轉身走了。一車人噗的一聲都洩了氣。

找到了。女人說，這要是找不到，可說不清了。

有啥說不清，補票唄。男人說。

可不是那麼說。你沒聽說，前一陣子一個民告官的事兒？

什麼民告官？

就是一個人坐火車，找不著票了，車警讓他補票，他不補，車警就罰他。回頭他就把車警告了，現在實名制買票嘛。

告倒了？

告倒了。聽說那家有人，都上新聞了，晚報也登了。

火車一站一站開過去，到了尚志站。男人說趙尚志在這一帶打過鬼子，如今叫尚志縣。

我知道，女人說。聽說趙尚志打鬼子，打得慘，沒飯吃，後來都吃衣服裡的棉花。

那不是趙尚志，男人說，那是楊靖宇。

是嗎？那是我記錯了，看我這記性。其實我小時候學習可好了，也想考大學來著，我爸不讓。他說一個閨女上什麼大學，他有錢還供兒子呢。女人嘆一口氣說，從小就沒過什麼好日子，除了幹活還是幹活。你看我這雙手，勞動人民。女人將一雙手伸到男人面前說。

火車進了隧道，裡面一團漆黑，聲音大得聽不見人說話，車廂裡一片緘默。車頂上的燈光一閃一閃，像閃電一樣。在這閃電中，每個人都如泥雕般不動，保持著原來的姿態，好像火車可以穿越，在加速度，我們就進入另一個時空了。

我記得那時我們剛結婚，他說我帶你回家吧。我們就坐火車回家。我穿的一件格子長裙、紅毛衣，我們一直在打撲克。過隧道時車廂突然黑下來，一開始黑得完全看不到人，等到眼睛適應過來，可以看到在黑暗中，有時候有一閃一閃的光。我們將撲克放在小桌上，等著。（三）