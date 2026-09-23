余瑾的雙拼生活（五）

余瑾嘗試奪回主動權。那天她趁著老杜去上班，自己跑去店裡買了一張新床墊，刷的還是從國內帶來的信用卡。可誰知道，試躺一會兒和睡上一整夜，完全是兩碼事，偏軟的觸感總讓她覺得腰部不舒服。怪只怪她沒做足功課，總以為除舊迎新就不會錯，沒成想折騰一番，竟是新不如舊。

老杜大概也睡得不太舒服，又不想指責余瑾，乾脆藉著換床架的名義，把床墊也換了。讓余瑾沒想到的是，他搬回來的竟是一張「雙拼大床」──同一個寬大的床架上，並排放著兩張獨立的床墊。老杜那邊，是他嚮往已久的慢回彈記憶床墊；她這邊，則是從華人 店訂製的硬棕墊。

鋪上床單後，兩張床墊嚴絲合縫地拼在一起，看起來和普通的大床沒什麼兩樣。可她知道，藏在床單下的楚河漢界並沒有消失。

他還給她買了條重力毯，說是蓋在身上，身體會有一種被包裹住的感覺，睡起來會更踏實。可這毯子也未免太沉了些，壓在身上，跟蓋了兩床厚棉被似的。老杜問她使用感覺如何，她抱怨說翻個身都困難。他哈哈大笑：「這就對了，免得你半夜又練體操。」

余瑾這才明白過來，原來所謂的助眠神器，真正的用途是防踹。從此以後，他睡他的，她醒她的。互不打擾的夜晚，似乎終於成了可能。

沒過幾天，老杜出差去了。

一個人在家，也沒多少家務活。余瑾正百無聊賴地刷著手機，聽到窗外傳來一陣嘰嘰喳喳的笑鬧聲。那是鄰居家的孩子們，他們從人行道一路跑過去，又笑著折回來。跑急了，幾個人撞成一團，又互相推搡著哈哈大笑。

自從上次余瑾替他們從菜園裡撿回球，幾個孩子似乎和她親近了不少。看到她時，都會主動揮手打招呼；有時在圍欄那邊的院子裡看見她，還會故意抱著球，做出要往她這邊扔的架勢，急得她連忙擺手：「No, no, no！」幾個孩子便咯咯笑著，一哄而散。

有時，他們也會隔著圍欄，跟她聊上幾句。無非是學校裡有什麼好玩的、誰又摔了一跤、誰比誰淘氣之類。話題簡單，句子也短，她沒聽懂時，就直接再問一遍。自己開口時，說錯了就重來，想不起哪個詞，就換個說法；哪怕語法不對，或者帶著一點口音，也沒人笑她。漸漸的，她發現自己竟然越來越敢開口了。

其實，一牆之隔的這戶人家，余瑾到現在也沒弄明白，到底住著多少人。就知道車道上天天停得滿滿當當，偶爾還要在路邊再擠上幾輛。（五）