家人想，那就消停了吧，也六十幾歲的人了。有一份不錯的生意和進項，培養好兒子、照顧好爹媽、保證好自己的健康，就相當不錯了。

可，不，不消停的老三，又要折騰了。

這不，今天聚會時，姊姊又發現了桌子上的那張申請表。

培薇、培力感慨萬千，往事如潮水般湧上心頭。這老三是真能折騰啊！

培東看著姊姊和哥哥，也想起以往每次挨的剋。

頭一回，辦理北京颯蜜娜娜出狀況時，他們的態度是阻止：「你千萬別娶！丟人現眼！敗壞門風！」第二次，當聽說他回國內娶東北大妞雪妮時，他們的態度是反感：「你怎麼又回國娶了？」再一次，要辦理四川山裡丫頭珠珠時，他們是煩了、懶得管了：「你愛怎麼樣怎麼樣。」但培東還是明白的，哥哥、姊姊是心疼他，怕他吃虧。

可是自從踏上這片新大陸，一路走來，我們丁家最倒楣、最沒出息、最沒用的，不就是我啊！可日子還得繼續，所以培東不想吭聲、不想被叱兒──他又要從國內「運」過來一位姑娘。因此，這回，我丁培東誰都不求，自己找。

怎麼找？網上啊。可還是被姊姊發現了。

可也就是這次，哥哥、姊姊的反應是：「你是不是瘋了？」

這不，得知信息的家人的心又提起來了：肯定又要找一個年輕姑娘。

沒錯，這回的更年輕，上海姑娘，阿娟，比他小三十幾歲。他也準備親自回去相親，如合適，立刻馬上再次和移民局打交道，把阿娟帶來。

丁家的大姊、大哥實在咂舌：老話說：一二不過三。都折騰了三次，還要繼續第四次？這老婆找的！更離譜的是，都是比前任遞減十歲。（一一）