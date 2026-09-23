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麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

解凍（八）

夏嫿
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何薇薇聽著，沒有反駁，就是坐在那裡聽。她以為自己會哭，可忽然發現自己沒有哭。可能是眼淚已經流乾了，也可能是心太冷，冰凍住了淚腺。

接下來的日子，他們夫妻像合租的陌生人。早上何薇薇還沒醒，老公就出門了。冰箱上的便利貼寫著「今晚不回來吃」。何薇薇撕下來，揉成團，丟進垃圾桶。廚房裡鍋碗瓢盆各就各位，整整齊齊，像一座沒有人居住的樣品屋。

何薇薇開始做夢。夢裡那個男人回來了，他還是那張逆光的側臉。他拉著何薇薇的手說：「對不起，我出了點事，現在沒事了。」何薇薇在夢裡哭著抱住他，說：沒關係、沒關係，你回來就好。

醒來的時候，枕頭濕了一片，房間裡還是只有她一個人。

那種羞恥感比憤怒更折磨人。何薇薇恨自己居然還對他存有幻想，恨自己夢見的是他而不是追討錢財。那些甜言蜜語明明就是釣餌，可釣餌被咬走之後，魚鉤卻留在了何薇薇的嘴裡，一動就痛。

有一天下午，何薇薇坐在後院畫畫。畫紙上是那叢蒲公英，絨球已經飛走了大半，只剩下幾根光禿禿的莖。何薇薇塗著綠色和褐色，忽然手機響了。一個陌生號碼。何薇薇的心跳驟然加速，手忙腳亂地接起來。

「喂？」何薇薇的聲音在顫抖。

那邊是沉默。幾秒鐘之後，一個女聲說：「請問是何女士嗎？我是社區銀行的客服，關於您的帳戶有一筆可疑交易……」

後面的話何薇薇沒聽清楚。不是他，當然不會是他。何薇薇掛了電話，把手機扔在草地上，整個人蜷縮起來。（八）

精華 FAQ

  • 她沒有再大哭大鬧，而是呈現出近乎麻木的平靜，像是眼淚已流乾，也像心被凍住了。真正折磨她的不是憤怒，而是仍放不下對對方的幻想。

  • 兩人的生活變得像合租陌生人，丈夫清晨出門、晚上留言不回家吃飯，家裡整潔卻毫無生活氣息，整個空間像沒有人住的樣品屋。

  • 她原本以為可能是丈夫回來的消息，所以接電話時心跳加速，卻只聽到銀行客服通知可疑交易，現實再次證明來電不是他，讓她失望到蜷縮起來。

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