圖／AI協作生成

我喜歡〈豌豆公主〉，小女孩嗓音細細地說。

我也喜歡豌豆公主。女人說，那公主多嬌貴，厚褥子下面的豌豆都能感到。這要是我，早就睡著了。

女孩望著女人，不說話。手裡捧著書，偎在男人身邊。

要不要我讀給你聽？女人說。

不用。男人說，她上二年級，認字了，還認得挺多。平時都是她自己看。不光能看，還能給她奶奶講呢。

真是好孩子，女人說。女人笑的時候眼睛瞇著，她的嘴唇很薄，抿著，好像一條線。

那你學習一定很好，是第一名嗎？

女孩臉上表情有些驕傲，還有點不好意思。

考過一次第一名。男人說，經常考前五名，是不是？女孩點點頭。

真好，將來能考上大學呢。女人說。

她能考上，我就供他。男人說，就怕考不上。

能考上。女人說，我也是這麼說我兒子的。他也上二年級了，跟你家女兒同歲。

那是屬猴的。

嗯。都說屬猴的孩子聰明，猴精猴精的。女人笑，男人也笑。

我家孩子也聰明。就是淘氣，不好好學習，成績沒你家姑娘好，從來沒考過第一。

男孩嘛，懂事晚。淘小子出好樣的，那父親說。

火車「匡噹匡噹」向前走。窗外是大片綠草地，能看見野花，黃花和藍花，還有野百合。陽光很好，照得草地和花都鮮亮，照在人身上，也格外精神。火車到了鷹嘴嶺，另一輛火車從我們的火車邊隆隆駛過。

會車了。喝啤酒的男人說，一邊向對面車上的人招手。

我已經很久沒有坐綠皮火車了。這次回國，我在南方第一次坐了高鐵，領略了什麼叫貼地飛翔。火車駛過時，窗外的風景因速度而一閃而過。這讓我的心情很複雜，既有快樂，也有不再可以慢悠悠欣賞風景的遺憾。我的生活曾與火車緊密相連。我公公是火車司機，我丈夫是從小扒火車長大的。

所以這次我回家，想坐一回綠皮火車。

坐那個幹啥？妹妹說，又慢，空氣又不好，時間還長。坐快車吧，幾個小時就到了。

沒事。我說，我想坐一次綠皮火車。

第一次走這條線，是和丈夫在一起，那時他還是我的男朋友。我們相處了兩個月後，他說帶我回家看看。那時我還是十指不沾陽春水的媽寶。出門前母親叮嚀我，到了別人家，要有眼力見兒。不知道別人家的規矩，要注意學。他家老人不上桌，你不能上桌吃飯。看人家不動筷子，也不能先動筷子。

我說你都說多少遍了，從小就說。不用再說了。

媽就紅了眼眶。如今媽已經在天上了。

2

騷動是從車廂那邊開始的，人們一波一波地站起來。

查票了、查票了。頭上戴著大簷帽的年輕人吆喝著。人們紛紛找出小票拿在手裡，等著。

現在的票都是紙票子了。隔道的女人說，我小時候都是小票，硬紙殼做的。我喜歡，還攢了一些呢。小時候還攢糖紙，她說。

小時候就那樣，也沒什麼玩的，我們就是玩樹枝子、石頭。男人說。

現在孩子多好，有書看。我也給我孩子買了幾本，女人說。

你這是要去哪兒？男人問。

去牡丹江。女人說，去看我兒子。

老人給看著呢？男人說。

離婚了嘛。女人說，他奶奶家非得要他，我不給，可也沒辦法。法院判給他家了，說我收入太低。我開始是捨不得，我身上掉下來的肉麼。後來想開了，像我現在這樣，孩子跟我也遭罪。跟他爸，日子好過點。他奶奶有錢，在山上種樹，還種木耳，有自留地。

那你這是做啥工作？男人問。

原本是在紡織廠。不景氣，下崗了。女人說。沉默一會兒說：在找工作嘛。我反正一個人，走到哪兒都行。

那是，現在不像以前，工作說不好找也不好找，說好找也好找，就看你想幹啥。男人說。（二）