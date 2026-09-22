余瑾的雙拼生活（四）

「紙尿褲啊。」小婭越說越來勁，「你起夜最怕什麼？就是下床。現在好多考研、考公的年輕人都這麼幹，怕起夜影響睡眠，直接穿紙尿褲。」

「我一個快五十歲的人……」余瑾哭笑不得。

「那怎麼了？」

「還是新婚。」

「新婚更得睡好覺。」小婭一揮手，「他要是真心疼你，就得習慣你穿紙尿褲的樣子。」

「那我寧願失眠 。」余瑾終於笑了出來，笑意裡帶著幾分苦澀。

「也是。」小婭也跟著笑，笑著、笑著，卻輕輕嘆了口氣，「我都快忘了新婚燕爾是什麼滋味了。」

她把額前散下來的碎髮別到耳後，神情裡露出一點掩飾不住的疲憊。

「我們家現在，說白了就是搭夥過日子。白天上班寫報告，晚上回家盯孩子寫作業。等終於都躺床上了，也是背對背各玩各的手機。有時候明明就在一張床上，微信 發個表情包都比開口說話快。」

余瑾笑著聽她抱怨。這些年，小婭嘴上嫌棄丈夫的時候，遠比誇他的時候多。

「所以有時候，我還挺羨慕你的。」

「羨慕我什麼？」

「羨慕你們還新鮮著哪。」小婭托著下巴，「不像我們，左手摸右手，摸了十幾年，閉著眼睛都知道對方下一句要說什麼。」

余瑾一時不知道該怎麼接話。

她閉著眼睛，應該猜不到老杜下一句會說什麼。事實上，因為她總是睡不好，老杜連睡前的悄悄話都不太敢跟她說了。有時候，他側過身來，像是想碰碰她，手伸到一半，猶豫一下，又輕輕收了回去。有時候，他只是悶悶說一句「睡吧」，便關掉床頭燈，不再出聲。

那些本該屬於新婚的美好夜晚，就這樣一個接一個地過去了。

4

老杜換的不僅僅是床架，還有配套的床墊。算起來，這已經是他們結婚以來第三次折騰床墊了。

平心而論，最初的那張床墊其實相當不錯，軟硬恰到好處，睡得很舒服。壞就壞在老杜這人太沒心眼。余瑾只是隨口打聽了一句，「這床墊好像有點舊，用了多久了」，他居然如實彙報，說用了十多年了。還順嘴補了一句：這是前妻找廠家訂做的，對腰背和脊椎都特別友好。

這話像根軟刺，扎得余瑾心裡犯膈應。

這個家裡，比她來得早的東西實在太多了。後院的蘋果樹、餐廳的桌椅、牆上的釘孔，還有這張用了十多年的舊床墊……它們像是一群沉默的見證者，不動聲色地提醒著她：那段生活是真實存在過的。而她，終究是個遲到的人。（四）