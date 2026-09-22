我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

余瑾的雙拼生活（四）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「紙尿褲啊。」小婭越說越來勁，「你起夜最怕什麼？就是下床。現在好多考研、考公的年輕人都這麼幹，怕起夜影響睡眠，直接穿紙尿褲。」

「我一個快五十歲的人……」余瑾哭笑不得。

「那怎麼了？」

「還是新婚。」

「新婚更得睡好覺。」小婭一揮手，「他要是真心疼你，就得習慣你穿紙尿褲的樣子。」

「那我寧願失眠。」余瑾終於笑了出來，笑意裡帶著幾分苦澀。

「也是。」小婭也跟著笑，笑著、笑著，卻輕輕嘆了口氣，「我都快忘了新婚燕爾是什麼滋味了。」

她把額前散下來的碎髮別到耳後，神情裡露出一點掩飾不住的疲憊。

「我們家現在，說白了就是搭夥過日子。白天上班寫報告，晚上回家盯孩子寫作業。等終於都躺床上了，也是背對背各玩各的手機。有時候明明就在一張床上，微信發個表情包都比開口說話快。」

余瑾笑著聽她抱怨。這些年，小婭嘴上嫌棄丈夫的時候，遠比誇他的時候多。

「所以有時候，我還挺羨慕你的。」

「羨慕我什麼？」

「羨慕你們還新鮮著哪。」小婭托著下巴，「不像我們，左手摸右手，摸了十幾年，閉著眼睛都知道對方下一句要說什麼。」

余瑾一時不知道該怎麼接話。

她閉著眼睛，應該猜不到老杜下一句會說什麼。事實上，因為她總是睡不好，老杜連睡前的悄悄話都不太敢跟她說了。有時候，他側過身來，像是想碰碰她，手伸到一半，猶豫一下，又輕輕收了回去。有時候，他只是悶悶說一句「睡吧」，便關掉床頭燈，不再出聲。

那些本該屬於新婚的美好夜晚，就這樣一個接一個地過去了。

4

老杜換的不僅僅是床架，還有配套的床墊。算起來，這已經是他們結婚以來第三次折騰床墊了。

平心而論，最初的那張床墊其實相當不錯，軟硬恰到好處，睡得很舒服。壞就壞在老杜這人太沒心眼。余瑾只是隨口打聽了一句，「這床墊好像有點舊，用了多久了」，他居然如實彙報，說用了十多年了。還順嘴補了一句：這是前妻找廠家訂做的，對腰背和脊椎都特別友好。

這話像根軟刺，扎得余瑾心裡犯膈應。

這個家裡，比她來得早的東西實在太多了。後院的蘋果樹、餐廳的桌椅、牆上的釘孔，還有這張用了十多年的舊床墊……它們像是一群沉默的見證者，不動聲色地提醒著她：那段生活是真實存在過的。而她，終究是個遲到的人。（四）

精華 FAQ

  • 因為余瑾總為起夜影響睡眠而困擾，小婭認為穿紙尿褲可避免半夜下床打斷休息，也能讓她在新婚階段先把覺睡好。

  • 她覺得夫妻關係已變成搭夥過日子，白天工作、晚上顧孩子，回家後多半背對背滑手機，連說話都比傳表情包還慢。

  • 因為老杜說舊床墊是前妻訂做、用了十多年，讓余瑾意識到這個家處處有前妻痕跡；對她而言，自己像是晚到的那個人。

微信 失眠

上一則

那年的一條大新聞

延伸閱讀

夕陽依舊（四）

夕陽依舊（四）
五星級的獨老（二）

五星級的獨老（二）
獨居生活（二）

獨居生活（二）
獨居生活（三）

獨居生活（三）

熱門新聞

沈尚弘表示，大亞在能源電力供應扮演要角，也受惠國產化政策。（本報資料照片）

大亞董座沈尚弘 生產「電力主動脈」 築韌性電網防火牆

2026-09-15 07:00
影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
（圖／AI協作生成）

我，華裔(上)

2026-09-16 02:00
讓我來接你。（圖／AI生成）【作者：陳宗佑，日期：2026-07-06，數位典藏序號：20260703181030770】

讓我來接你

2026-09-15 02:00
圖／無疑亭

你不方便來我家

2026-09-17 02:00

我，華裔(下)

2026-09-17 02:00

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」