好了，兩個爹媽不同的男孩，在由兩個家庭兩個各懷鬼胎的大人組成的同一屋簷下，一起過起了新生活。

可這苦的是培東的兒子丹尼爾，他只能在每個假期，回到親生父親家這邊生活一段時間。父親及爺爺、奶奶的愛與溫馨，讓孩子倍感親切與沉浸，和那邊彆彆扭扭的日子相比，心理落差很大。孩子的性格和學習都受到了很大影響。

這個孩子是這場荒唐劇裡，唯一沒有主動參與成年人遊戲的人，卻被牽入、被無奈地穿行在兩個家庭、兩個城市中。開始，丹尼爾常常拉著短暫探訪後要飛回東部的父親問，後來是在視頻裡問：「這個聖誕節 ，我能去你家嗎？下個假期我要待在哪裡？能不能在爺爺家多住上一陣？」

那天，在丹尼爾他娘要來掐斷爺孫倆聊天視頻時，奶奶不禁泣不成聲：「你們大人、你們爹媽在為賺錢、辦身分、重啟人生時，有沒有想過真正付出代價的是孩子！」

其實，爺爺、奶奶也可憐，每個周六晚上西部時間八點，已是東部的晚上十一點。可爺爺、奶奶都得打起精神，硬撐著坐在電腦桌前等著。那是珠珠給他們爺孫視頻通話的時間，因為那邊丹尼爾和媽媽忙完一天的事，可以坐下來了。

是報應還是預謀，那位靠結婚來到美利堅的珠珠親戚還是同學，在拿到身分後，也迅速離開她了。本想假戲真做未成的珠珠，思前想後，想起了培東的好，轉過身來想與他重歸於好，重溫鴛夢。

可這回是培東不幹了，雖然已有兒子，雖然那女子仍然比他年輕二十幾歲。但他嫌棄珠珠吃了、灌了太多美利堅的食物，肥了，身材走樣了。在培東看來，已然是殘花敗柳了。那可不成，我寧願單著，也不能湊合。（一○）