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整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

解凍（七）

夏嫿
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「我坐在沙發上，看著時鐘走，等一個會回來的人。但回來的人從來不看我的人。」

老公沉默了一會兒，然後說：「所以你找了一個陌生人？你信任一個陌生人比信任我多？」

「他至少會問我喜歡什麼。」何薇薇說，聲音很輕。但那句話像一把刀，插進他們之間那層薄薄的空氣裡。

老公的臉色變了。他站起來，椅子向後滑出刺耳的摩擦聲。

何薇薇在餐桌前坐了很長時間。桌上剩菜涼了，油結成白白的塊。她看著那些油塊，想起小時候母親做的紅燒肉，油亮亮的，熱氣騰騰。母親已經走了三年。何薇薇早就沒有吃過那種味道的紅燒肉。在這個家裡，何薇薇做的菜永遠是老公和孩子勉強入口的「外國中餐」，他們吃著，但從來不誇。後來何薇薇連做飯的興致都沒了，反正誰也不在乎。

何薇薇去報警。警局裡坐著一個年輕的亞裔警員，他聽完何薇薇的敘述，臉上沒有太多表情，只是熟練地輸入電腦，列印出一張回執。「這種案件很多，」他說，「對方很可能在境外，錢很難追回來。我們會立案，但請您要有心理準備。」

何薇薇拿著那張回執走出警局，站在停車場裡，風很大，吹得紙張嘩嘩響。何薇薇把它摺起來放進口袋，然後開車回家。

路上等紅燈的時候，她從後視鏡裡看見自己的臉，那張臉和幾周前完全不同。臉上那層薄薄的活氣消失了，又變回了從前的透明，甚至更透明。像一張被揉皺又攤開的紙，上面的圖案模糊了。

兒子打來電話，老公大概跟他說了。電話那頭的聲音帶著不耐煩：「媽，你怎麼會上這種當？網路上到處都在講殺豬盤，我上次不是還跟你轉發過文章嗎？」（七）

精華 FAQ

  • 因為她在婚姻中長期感到被忽視，認為丈夫從不真正關心她的需求，反而把關注放在指責上；她甚至覺得陌生人都比丈夫更願意傾聽自己。

  • 年輕亞裔警員替她立案並列印回執，但也直言這類案件很多，對方很可能在境外，錢大多難以追回，只能先受理並請她做好心理準備。

  • 兒子認為她不該落入這類網路詐騙，語氣帶著不耐煩，還提到自己早就轉發過防詐文章給她，顯示家人對她的不理解與指責。

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