圖／AI協作生成

1

火車從哈爾濱出發，終點站是牡丹江。我一路跑著進了站台，火車剛進站，並沒有遲到。車廂門開著，穿制服的列車員已經站在車下剪票。進了車廂就找座位，人們擠擠挨挨，都坐滿了，沒想到綠皮火車還這麼多人。

我的位置是邊座，靠過道。兩排長椅，每排上坐著三個人，都擠得滿滿的。靠窗邊的人已經拿出坐火車的消遣零食，葵花籽、山楂片，還有水杯和水果。坐在他對面的是個粗大的漢子，拎著網兜，裡面有啤酒和密封的燒雞。沒有小桌子的四個人不說話，也不擺什麼，沒地方擺，小桌實在小。中間位置的人頂多可以放一個水杯。我坐在邊座上，隨身只有一個包。我也沒準備什麼，幾個小時的車程，喝杯水就到了，我還帶了一本書。

挨著我的女人帶著個小男孩，穿粉紅色衣服，腦後梳一條小辮。女人也穿粉衣裳，好像是一塊布裁下來的。粉女人把男孩放在膝蓋上，他開始吃餅乾。餅乾又酥又脆，不停掉渣，弄了女人一身。女人不管，身子一扭一扭地只管向後面望，嘴裡說著：看有沒有空座位，給你弄個地方坐。

隔著一條小道，那邊的位置只有四個。我們坐在車廂最後一排，挨著車廂環節處。那邊對坐著一男一女，男人的身邊依偎著一個女孩。

你吃桃酥嗎？女人掏出一個問女孩，女孩搖搖頭。

那喝可樂？女人又問，轉過身，從身後掏出一瓶可樂。

你別給她了。男人說，她不要。

開始我以為他們是一家人。男人和女人年齡相仿，四十歲左右的樣子。女人微黑的臉，眉眼清秀，側臉上角有幾個淺淺的麻子，後背有些彎，到脖頸處是自然的弧形，曲線很優美，看著卻有些苦相。不像我身邊這一位，燙一頭大花捲，塗著口紅，嶄新的衣裳，透著一種突然而至的富足。

要蝦條、要蝦條。女人膝蓋上的男孩叫著，女人從挎包裡掏出一袋，兩隻手揪著兩邊，「噗」的一聲打開來，胡亂塞在男孩手中。男孩得了蝦條，從女人身上翻下來，站在狹窄的地中央，翹著一隻腳，一邊吃、一邊跳，從一個人身邊靠到另一個人身邊。

女學生耳朵上掛著白耳機，不知陶醉在哪首歌裡。對男孩的行為沒看見。男孩就用油膩的手去摸女學生，女學生嫌棄地躲開了。

快管管你家孩子，她叫道。

呀，對不起、對不起，粉女人說。然後虎著臉對男孩說：告訴你不許摸、不許摸，再摸別人，就讓拍花的把你領走。

我們就將臉轉過來，齊齊地看她。粉女人見我們都看她，就瞪大眼說：真的，我真見過人販子。那年我家孩子差一點就讓人拐走走。就是我上廁所的工夫，公共廁所，讓他在外面等一會兒。過來一個老太太，給他糖，要把他抱走。多虧我出來得快，我緊跟著跑，那老太太也跑，我一把就孩子抱住了。

我們就長出一口氣。

那你還不叫警察？有人說。

沒顧得上，我也沒反應過來。我還問那老太太來著，她說她認錯人了。

現在壞人多。可要告訴孩子，不能跟別人走，誰給啥東西也不走。

火車一開，人們就開始享受旅行生活。胖男人打開燒雞口袋，一股熏醬氣味瀰漫開來。男孩跳得累了，靠在媽媽的腿上，迷迷糊糊要睡的樣子。粉女人將孩子抱起來，他坐在母親懷裡，兩條腿搭在我和女人之間。我倒過身，給他更多的空間。女人看看我，把孩子樓得更緊。我扭過身體，將臉對著過道。

你看什麼書呢？隔道的女人問女孩。

女孩嘟著嘴不說話，把書皮轉給她看。

是《安徒生童話》，好書。女人笑咪咪地說，我小時候看過。孩子小時候，我還給他讀過。我喜歡〈海的女兒〉，我兒子喜歡〈小錫兵〉。（一）