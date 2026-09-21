遇上獅子男（全文完）
她清楚明白，她的心底清晰希望自己能夠活下去，甚至希望一切能夠從頭來過！
過去無論是多大的幸福或多大的悲傷，在離去的那一天終會淡去、消失，然後一個人孤獨地向所有的過去告別。
她不想就這樣離去！不想就這樣不告而別。
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「我不要、我不要、我不要！」她被自己大叫的聲音吵醒。
一陣椎心刺骨的疼痛襲來，剛才，該又是一場夢吧？
睜開眼睛，齊平清瘦的臉一雙憂鬱的眼睛看著她，一雙溫暖的大手握著她冰涼到快沒知覺的雙手。
喔，好溫暖。
「你醒啦，你昏迷了好久呢，謝天謝地！」
「這怎麼回事？」
「你在山上出了車禍，警察從你手機緊急聯絡人的電話號碼找到我的。」
她的臉一紅，離婚那麼久了，她沒刪掉他的電話。
「痛不痛？」
她看著齊平，眼淚簌簌掉下來，「痛啊，真的好痛、好痛！」
「你不用擔心出院以後的生活料理，我找回當年的煮飯阿嬤，她說她願意回來照顧你。」
她記得齊平說過這樣的話，此時她已不再執著那是虛幻的，還是真實發生過，她在的事，但他們已經離婚了嗎?
「當初無論如何都不該放你走的。」齊平帶著哽咽的聲音說，「孩子們也都很後悔。」
她的眼淚模糊了視線。
「你的房間沒動過，還是和以前一樣。」
她抹抹淚，看著這個威武似君王，總是像要人臣服的獅子男，如陽光般地溫暖了她，淚眼再度模糊視線。（全文完）
她是在山上車禍後的昏迷中醒來，先前像做了一場可怕的夢，醒後更大喊不想死，明白自己心底最深的願望就是活下去，甚至希望一切能重新開始。 警察透過她手機的緊急聯絡人找到齊平，他趕到後一直握著她冰冷的手，安慰她、關心她的疼痛，還提到已找回煮飯阿嬤，準備照料她出院後的生活。 故事最後揭露兩人雖已離婚，卻仍深深牽掛彼此；齊平坦言當初不該放她走，孩子們也感到後悔，女主角則在他溫暖的陪伴中，重新感受到愛與遺憾。
精華 FAQ
她是在山上車禍後的昏迷中醒來，先前像做了一場可怕的夢，醒後更大喊不想死，明白自己心底最深的願望就是活下去，甚至希望一切能重新開始。
警察透過她手機的緊急聯絡人找到齊平，他趕到後一直握著她冰冷的手，安慰她、關心她的疼痛，還提到已找回煮飯阿嬤，準備照料她出院後的生活。
故事最後揭露兩人雖已離婚，卻仍深深牽掛彼此；齊平坦言當初不該放她走，孩子們也感到後悔，女主角則在他溫暖的陪伴中，重新感受到愛與遺憾。
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