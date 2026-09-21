遇上獅子男（全文完）

她清楚明白，她的心底清晰希望自己能夠活下去，甚至希望一切能夠從頭來過！

過去無論是多大的幸福或多大的悲傷，在離去的那一天終會淡去、消失，然後一個人孤獨地向所有的過去告別。

她不想就這樣離去！不想就這樣不告而別。

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「我不要、我不要、我不要！」她被自己大叫的聲音吵醒。

一陣椎心刺骨的疼痛襲來，剛才，該又是一場夢吧？

睜開眼睛，齊平清瘦的臉一雙憂鬱的眼睛看著她，一雙溫暖的大手握著她冰涼到快沒知覺的雙手。

喔，好溫暖。

「你醒啦，你昏迷了好久呢，謝天謝地！」

「這怎麼回事？」

「你在山上出了車禍，警察從你手機緊急聯絡人的電話號碼找到我的。」

她的臉一紅，離婚那麼久了，她沒刪掉他的電話。

「痛不痛？」

她看著齊平，眼淚簌簌掉下來，「痛啊，真的好痛、好痛！」

「你不用擔心出院以後的生活料理，我找回當年的煮飯阿嬤，她說她願意回來照顧你。」

她記得齊平說過這樣的話，此時她已不再執著那是虛幻的，還是真實發生過，她在的事，但他們已經離婚了嗎?

「當初無論如何都不該放你走的。」齊平帶著哽咽的聲音說，「孩子們也都很後悔。」

她的眼淚模糊了視線。

「你的房間沒動過，還是和以前一樣。」

她抹抹淚，看著這個威武似君王，總是像要人臣服的獅子男，如陽光般地溫暖了她，淚眼再度模糊視線。（全文完）