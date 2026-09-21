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結過幾次婚（九）

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就這樣還好景不長，曾經的噩夢又來了。

四川小妻子珠珠在和培東的一次歡樂之後，也吹起了枕邊風：「欸，這邊好多人都在做檔啥子生意，來錢快、不費勁，我們可不能錯過。生意的對象也有了，一個認識很久的遠房親戚也是同學，反正是熟人。」

培東一聽就知道是什麼了。他又氣又急，一時愣在那裡說不出話來：我怎麼這麼倒楣，又攤上了一樁同樣的荒唐事。

「欸，你在聽嗎？」珠珠拍了一下發呆的培東，語氣也更冷了，「嗨，跟你說話就是費勁，交流起來總是這麼難。」

「你說，接著說。」培東沒有表情，想看妻子如何把葫蘆裡的藥倒出來。

珠珠望了一下天花板，對著培東說：「跟那些人一樣，我們也來個假離婚。不用你出馬，我已經是公民，我去把那個親戚同學，『娶』過來；身分搞定再離婚，然後我們再復婚。熟人又是親戚嘛，互相幫個忙，我們也能掙上一筆，咱倆對分。而且，親戚本來就熟，住一起，外人也看不出什麼。」

培東氣得直揉胸口：不用我出馬，看樣子珠珠知道自己前面的故事了。哼，「我已經是公民」，牛得你，你也不想想，這個公民是怎麼來的？

但他知道，珠珠的風格就是沒得商量，只是通知。爭辯、吵鬧都扭轉不了乾坤、改變不了她的決定的。

次日，培東就把珠珠的餿主意告訴了哥哥、姊姊。那邊也震驚：天啊，又來這樣的操作？怎麼又整這麼一齣過河拆橋的爛事！況且，這是非法的呀！更讓人瞠目結舌的是，不長記性還是利慾薰心的老三居然又同意了。

珠珠這邊辦完手續，那邊就以美國公民身分，為大洋那邊的男子辦理了未婚夫簽證。很戲劇是不是？只是主辦人換了、對象由未婚妻換成了未婚夫。也不知是不是設計好的仙人跳，她熬了幾年，熬到了陽光燦爛的出頭之日，去接老情人去了。

更戲劇的是，那個是親戚還是同學的男人，這回也帶來個尾巴：他的兒子。（九）

精華 FAQ

  • 她提議再度操作假離婚，利用自己已成公民的身分，替一名認識很久的親戚同學辦理移民，等身分弄好後再離婚復婚，藉此分得利益。

  • 培東一聽就知道又是荒唐事，當場又氣又急，還把計畫告訴哥哥姊姊。雖然眾人都震驚且反對，但珠珠態度強硬，培東最後也只能接受。

  • 珠珠完成離婚手續後，竟以美國公民身分替大洋彼岸的男子辦成未婚夫簽證，準備去接他過來，而且對方這回還帶著1個兒子，情節更複雜。

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