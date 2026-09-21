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中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

解凍（六）

夏嫿
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「那是誰？」他的聲音提高了一度。

何薇薇抬起頭，看著老公。那一刻何薇薇想撒謊，但她太累了，累到謊話連嘴巴都爬不出去。她張了張嘴，說：「我被騙了。」

老公愣了一下，「什麼意思？」

何薇薇說：「殺豬盤。」

老公的臉在那一瞬間變了。從困惑到震驚、從震驚到憤怒，那個過程快得像川劇變臉。他的眉毛豎起來，額頭上的青筋跳動著，「多少？」

何薇薇說了那個數字。他往後退了一步，靠在牆上，像是被人揍了一拳。「你瘋了嗎？」他壓低聲音，但那聲音比吼叫更可怕：「你從哪裡來的這麼多錢？」

「我爸媽留給我的。」何薇薇說，聲音小得幾乎聽不見。

「你爸媽留的？」老公重複了一遍，然後笑了，那種笑沒有溫度，「你自己的錢，你處置好了。」老公轉身走進書房，用力關上門，那聲巨響震得窗戶都在顫。何薇薇聽見裡面傳來東西摔碎的聲音，不知道是杯子還是花瓶。何薇薇坐在原地，動不了。

那天晚上，他們沒有說話，飯桌上氣氛像凝固的水泥。老公吃得很慢，咀嚼的聲音在沉默中被放大。何薇薇試圖說些什麼，但舌頭像被綁住了。最後老公放下筷子，看著何薇薇說：「你告訴我，為什麼？」

何薇薇看著老公的眼睛。那雙眼睛裡有疲倦、有憤怒，但更讓她心寒的是那裡面的陌生。好像他不認識何薇薇了。「因為孤單。」何薇薇說。

老公皺起眉，「孤單？我每天都回家，我們住在同一個屋簷下，你告訴我你孤單？」

「你每天是回家，可我們說的話不超過十句。你吃完飯就進書房，關門，你知道我每天下午都做什麼嗎？」（六）

精華 FAQ

  • 她承認自己被詐騙集團以殺豬盤手法騙走大筆錢，且那筆錢來自父母留給她的遺產。這個消息讓原本的家庭對話瞬間變成衝突現場。

  • 丈夫先是震驚，接著迅速轉為憤怒，甚至質問她是否瘋了，還懷疑她怎麼會拿得出那麼多錢。之後他摔門進書房，情緒明顯失控。

  • 因為何薇薇指出自己感到孤單，認為兩人雖住在一起卻幾乎沒有交流，丈夫每天回家卻把時間都關在書房，顯示婚姻早已缺乏陪伴與溝通。

殺豬盤

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竹韻悠長 生生不息——寫在世界竹子日前

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