余瑾的雙拼生活（三）

圖／薛慧瑩

豆角倒也罷了，已經收過一茬。只是那根黃瓜蔓，好不容易才爬上竹竿，頂端剛剛開出幾朵嬌黃的小花。

余瑾心裡泛起一絲細微的心疼，但也就是一下。她彎下腰，小心地扶正歪斜的竹架，又把那截斷開的藤蔓原樣搭了回去，雖然知道多半已經接不活了。隨後，她撿起地上的足球，輕輕拍掉了沾在上面的泥。走回前門時，三個孩子還站在那裡。看見足球，三雙眼睛同時亮了起來。

最大的男孩連忙接過去，又說了一遍：「Sorry.」這回聲音比剛才歡快了些。

余瑾擺擺手，笑著說：「That's OK.」緊接著又朝他們豎了一下大拇指，還補了一句：「Good kick！」話一出口，她就後悔了，這不是在鼓勵他們往她的菜園裡踢球嗎？

孩子們先是一愣，隨即全笑了。最大的男孩不好意思地撓了撓頭，說了句「Thank you」，三個人踩著濕漉漉的草坪跑回了隔壁院子。沒一會兒，那邊又傳來嬉鬧的聲音。

余瑾站在門口，看著他們跑遠。當笑聲漸漸散去，她忽然有了新的領悟：這世上大概沒有什麼語言，比笑聲更容易讓人聽懂。

3

「不，我討厭可樂。我不碰茶、不喝咖啡，連巧克力都戒了。」

「不，我睡前不看手機、不刷平板，也不開電視。」

「我每天都運動。牛奶？喝過。褪黑素？試過。」

「安眠藥沒吃。我知道那東西有依賴性。」……

余瑾已經有點厭倦這樣的對話了。

失眠這件事有個奇怪的地方就是，只要別人知道了，總會立刻變成半個專家。先問原因，再開藥方，彷彿只要把咖啡戒掉、把手機關掉、把牛奶喝掉，就能一覺睡到天亮。

後來余瑾漸漸琢磨過味兒來，別人那些熱騰騰的建議，未必是真的關心她能不能睡著。更多時候，他們只是迫不及待地想藉此證明，在這件事上，他們懂得比你多。尤其是小婭。

小婭和她共用一個辦公室十多年。余瑾看著她從剛出校門的女大學生，一路變成人妻、人母；看著她跟婆婆鬥、跟小姑子鬥，後來又開始跟青春期的兒子鬥，偶爾還得提防丈夫身邊那些若有若無的桃花。小婭嘴上怨天怨地，每天照樣踩著高跟鞋來上班，神采飛揚，像個打不垮的陀螺。

余瑾打心眼裡佩服她那股子愈戰愈勇的精氣神，卻也同情她深陷在一地雞毛裡，幾乎沒有半點個人空間的處境。有趣的是，小婭反過來也同情她。小婭常說：「女人青春就那麼幾年。余姊，你可別挑來挑去，把自己給剩下了。」

可余瑾偏偏就把自己剩下了。心不甘，也情不願。她先是被初戀耽誤了四年，之後的無數次相親，更是屢戰屢敗：不是她看不上人家，就是人家看不上她。

過了四十歲，她其實已經不太期待婚姻了。說到底，誰會看上一個既不年輕，也算不上漂亮，更不是富婆的中年女人？後來，她索性把「獨身主義」掛在嘴邊，說的次數多了，連自己都快信了。畢竟，她已經有了自己的房子，還有一份穩定的工作，一個人也能把日子過得妥妥貼貼。

誰能想到，她還能遇上老杜？這個滿世界跑售後的海外華人，來中國出差的時候，竟然和她對上了眼。當時，極力慫恿她接受老杜求婚的人，就是小婭。不可否認，余瑾自己也動了心。誰不想換一種活法？她也曾偷偷想過，也許這一次，她終於可以揚眉吐氣一回。

他們倒也不算閃婚。兩個人藉著視頻和微信，一談就是一年多。其間，老杜兩次飛到昌城來看她，很快就把年假，以及之前攢下來的假期都用光了。

余瑾是個謹慎的人。來加拿大時，她沒辭職，而是向單位請了病假，打算先休滿一年再說。她心裡終究還是沒底，不敢一下子把後路斷乾淨。

假條一次最多只能開一個月，續假時那些跑醫院、蓋章、交材料的瑣事，幾乎都是小婭替她辦的。當然，小婭也沒跟她客氣，保健品、運動鞋、護膚品……凡是加拿大買著便宜的，她總能列出一張長長的清單。每次視頻，先問快遞寄了沒有，再問新生活怎麼樣、老杜對她好不好。

問著問著，總會繞回那件事。

「昨晚睡得好嗎？」

「你看看我的黑眼圈就知道了。」

「可我看你精神還不錯。」小婭湊近螢幕，上上下下打量她，「你總說你失眠，按理說早該蔫了。你倒好，一個人給前院鋪草皮，還把後院開闢成菜園，你哪來的力氣？」

「我也不知道。」余瑾苦笑，「白天倒還好對付，該幹什麼幹什麼。煩的是夜裡起夜。」

「起夜？」

「人一醒著，就總覺得有尿意。其實未必真有多少，可躺在床上，那點感覺會被放大得特別厲害。不去吧，總是惦記著；去了吧，好不容易攢起來的那點睡意就沒了。」

小婭若有所思地點點頭。過了一會兒，眼睛忽然一亮。

「余姊，要不你穿成人紙尿褲吧？」

「……什麼？」余瑾驚呆了。（三）