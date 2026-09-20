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美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

遇上獅子男（一一）

楊秋生
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她越想越累，覺得自己真是一個麻煩難搞的人。

按照她才看過的《十二星座人》，她最大的問題，應該還是她那不管用的「處女座最大的敵人不是別人，正是自己的腦袋」。

她總是在一個不確定的情況，陷入「一件微不足道的小事，在腦海裡『想像』出十幾種不同的劇本和含意」，讓想像力拚命奔流，最後至失控的地步，導致自己嚇自己。這些都可能源自她自來敏感的神經，強大的危機預判與風險雷達的發動搜索嗎？

如果她早些對處女座的自己，有更深入的了解，是不是也可以避免許多與人不必要的摩擦與壓力？

此時，如果「我」真的還沒死透，「我」是不是還能夠有機會從頭來過──她忽然意識到她可能真的是在瀕死狀態，所有的時空或者意識混亂。那些介於真實與幻覺中的意象，是她孤獨飄泊的靈魂一直設法在過去的衝突中，渴望找到一個歸依處，試圖穿越到未來或回到過去，想找到一個最恰當的時間點，安置她的身心，重新來過？

所有不合邏輯的狀態，可能都是她徬徨不安的內心呈現，在這個生死邊界中渴望找到最初的自己、最初的愛。她不只想要和齊平，三個孩子和解，她也想和自己和解。

她過去幾年，一直背負著沉重的枷鎖掙扎。當她面對生死一線間，意識到過去不管是多大的幸福，或者多大的悲傷，在離去的那一天終會淡去，一個人孤獨地向過去、向她所愛的人告別。

與齊平初識、燭光約會、安吉拉肥嘟嘟摟著她的溫暖小手、三個孩子膩在她身上聽她說床邊故事、迪士尼假期、三個孩子各階段的成長浮上眼前，她曾經擁有過許多！（一一）

精華 FAQ

  • 因為她一遇到不確定的情況，就會把微不足道的小事想成很多劇本與含意，腦海不停延伸情節，最後讓自己越想越累，也因此覺得自己難以相處。

  • 她懷疑自己處於瀕死邊緣，感到時空與意識混亂，開始把那些真實與幻覺交錯的畫面，理解成靈魂在尋找歸依，並試圖回到最恰當的時間點重來。

  • 她想和齊平、三個孩子和解，也想和自己和解。透過回想初識、約會、孩子成長與家庭時光，她意識到自己曾擁有很多，並學會面對告別。

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