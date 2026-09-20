珠珠跟培東說，老鄉在那裡有個什麼生意，這個好、那個好，自己很是想學學試試。培東一聽就明白：啥生意啊，就是那種老鼠會，推銷營銷什麼產品而已。

但是，離家去外地這個要求，讓培東有點猝不及防。他太明白了：美國人除了軍人，幾乎沒有兩地分居的。珠珠這個決定不光是為她的事業打前站，也是為她婚姻的分離打前站啊。

但攔不住啊，現在人家又沒和你離婚。前面那個小十幾歲的雪妮都能說動他，現在這個小二十多的珠珠，更不在話下了。況且這個內向卻蔫有主意的丫頭跟你沒有商量，只是通知。

小妻子帶著兒子飛去了西部，這個三口之家成了兩邊跑的動蕩之家，培東無奈地開始了兩地分居的生活。偶爾得空，兩人飛來飛去聚一下。過去忙乎一天回到家，起碼裡面有個主婦的身影在晃，有兒子蹦蹦跳跳、嘰嘰喳喳的熱鬧。現在，推門，一片寂靜。

培東不願進這個家門，轉身又去了父母家，起碼那裡有說話的人。可爸媽不願跟他說話，他們想跟孫子丹尼爾說，可說不上，急得爺爺、奶奶整日唉聲嘆氣的，想孫子。

成了空中小飛人的孫子丹尼爾也可憐，他也想爺爺、奶奶，卻只能在爺爺、奶奶、爸爸的期盼中，每年的暑假、寒假被送回到爺爺、奶奶身邊，住上一段時間，讓這邊享受一番天倫之樂。

丹尼爾知道他們是最疼他、最願意為他付出、最樂意跟他玩的親人，但平時只能在視頻裡眼巴巴地說上幾句。每次視頻完，爺爺、奶奶都激動半天，老淚縱橫、血壓飆升。老這樣，培東的哥哥、姊姊不樂意了：這麼折騰，不把老頭、老太太的老命折騰沒了？（八）