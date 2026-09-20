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美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

解凍（五）

夏嫿
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翻遍了他們所有的對話紀錄，從第一句「好久不見」，到最後一句「晚安，小鹿，明天見」。那些字句在黑暗中浮動，像螢火蟲、像鬼火。何薇薇突然發現他的頭像換了，變成一片灰白。他的朋友圈全部消失，彷彿從未存在過。

凌晨三點，何薇薇終於接受了一個事實：那人走了。連同何薇薇那筆錢、連同那些「我想你」和「你值得」，一起永遠消失了。可是比錢更讓何薇薇無法忍受的是，她居然還在想他。她居然在期盼手機再次震動，期盼他跳出來說「臨時有事情，我一直在」。這種期盼像一根刺，扎在何薇薇心裡最柔軟的地方，拔不出來。

第二天，何薇薇沒有起床。老公出門前來敲何薇薇的門，何薇薇說頭痛。他停頓了一下，說：「要不要去看醫生？」何薇薇說不用。老公上班去了，房子空下來。何薇薇躺在窗簾隔絕的黑暗裡，盯著天花板。她覺得自己正在下沉，沉到某個看不見底的地方。她有些想哭，卻哭不出來，眼淚像是被凍住了，卡在眼眶後面。

第三天，何薇薇勉強起來，走到浴室。鏡子裡的女人嚇了她一跳。眼窩深陷，嘴唇乾裂，頭髮亂蓬蓬的像一團枯草。打開水龍頭，水嘩嘩地流，何薇薇卻覺得那聲音隔著一層厚玻璃，傳不進來。她試圖洗臉，但手指碰到臉頰的時候，才發現自己在發抖。那種抖從骨頭裡鑽出來，控制不住。

第四天，老公終於發現了異常。他提前回家，看見何薇薇蜷在沙發上，手機掉在地毯上。他走過來，撿起手機，看見螢幕上那些發不出去的訊息。

「你在跟誰說話？」他問。何薇薇沒有回答。（五）

精華 FAQ

  • 她發現對方的頭像已換成灰白色，朋友圈也全部消失，像是從未存在過一樣，這讓她意識到那個人已經徹底離開。

  • 她明知自己被騙，卻仍忍不住想念對方，甚至期盼手機再度震動，這種矛盾的等待讓她感到刺痛，也使她更難抽離。

  • 是她的丈夫提前回家後察覺異狀，看到她蜷在沙發上、手機訊息發不出去，便問她在跟誰說話，但她沒有回答。

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