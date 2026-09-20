余瑾的雙拼生活（二）

圖／薛慧瑩

她還在琢磨King Size得有多大，身邊已經重新響起均勻的呼吸聲。她忍不住伸腳，朝剛才踹出去的位置比了比。隔著被子都能感覺出來，自己剛才那一腳，力度著實不輕。

又躺了一會兒，沒能再睡著，她索性掀開被子，下了床。

2

外面下著雨，滴滴答答，一時半會沒有要停的意思。

今天跑不了步了。余瑾在客廳鋪開了瑜伽墊，然後打開YouTube聽CBC新聞。聽見熟悉的單詞時，她會在心裡跟著默念一下；其他的，跟不上語速也得聽，就當是培養語感。

她做了幾組拉伸，又站在窗邊活動了一會兒肩頸。直到身體微微發熱，才轉身進了廚房。

做早餐倒不怎麼費時間，費的是心思。兩個人口味不同，吃的東西也不同，七七八八湊在一起，樣樣都得顧著。

她自己的那份講究輕食：半個蒸紫薯、一杯溫牛奶 、兩個對半切開的溏心蛋，外加三顆聖女果和四瓣核桃仁。

為老杜準備的則是另一套：一杯黑咖啡，外加一個標準的培根煎蛋三明治。這男人吃了幾十年一模一樣的早餐，三明治裡夾著的番茄片和生菜，已經是她反覆遊說後，他所能做出的最大讓步。

余瑾剛把咖啡倒進杯子，樓梯上便傳來急急的腳步聲。老杜一邊下樓，一邊低頭扣襯衫釦子，最後兩級台階幾乎是蹦下來的。

她往裡挪了挪，給他讓出過道。他卻沒坐下，只把自己的椅子往裡推了推，端起咖啡，幾口就喝見了底，又抓起三明治咬了一大口。

余瑾抬眼看了看，他眼下有些發青，看起來還是缺覺。想起那夢中的一踹，心裡不由虛了一下。

老杜的早餐速戰速決，他把杯碟一推，伸手去拿車鑰匙。

「開車慢點。」余瑾照例囑咐了一句。

「嗯。」他應了一聲。

門關上以後，車庫捲簾門緩緩升起，接著傳來汽車發動的聲音。沒一會兒，又漸漸遠了。

她把最後一口牛奶喝完，忽然覺得，這樣的日常竟有些熟悉。腦海裡不由自主地浮現出父母的樣子。

父母都是不多話的人，退休以後，兩個人似乎愈發合拍了。一個忙著擇菜、燒菜，另一個順手便把案板旁的垃圾紮好口拿走；一個剛關了抽油煙機，另一個便自然地起身去拿碗筷、端菜；吃過飯，一個出門遛彎兒，另一個便去陽台澆花、餵鳥，順手把電視的聲音調大一點。生活裡哪怕遇到忘帶鑰匙這樣的小插曲，一個也只是耐心等著另一個回來開門，誰也不會埋怨一句「出門前我就提醒過你」……

兩個人各做各的事，卻總能不聲不響地照應上彼此。一個眼神、一個動作，便知道對方要做什麼。他們一天也說不上幾句話，卻從不覺得彆扭，就這麼寡言少語地過了半個世紀。

想到這裡，余瑾怔了一下。

她和老杜結婚才多久？三個月。一百天都不到，怎麼就有了老夫老妻的表象？是不是太快了一點？

門鈴驟然響起。緊接著，是幾下急促的敲門聲。

這麼早，會是誰？余瑾心裡猛地一跳。她抽過一張紙巾，匆匆擦掉嘴角沾著的牛奶，起身朝門口走去。

剛走兩步，心裡忽然一緊：是不是又忘記把垃圾桶拖回車庫了？還是草長得太旺，被鄰居投訴了？

門鈴又響了一聲。

也許是送快遞的？不，送快遞的通常按一下門鈴，把包裹放在門口就走。按了門鈴還遲遲不走的，多半是上門推銷的。

余瑾對這些推銷員已經不陌生了。他們總是笑容滿面，卻說得飛快。她跟不上，只好打斷：「Sorry, my English isn't very good.」對方卻像沒聽見似的，繼續滔滔不絕，最後塞給她幾張花花綠綠的宣傳單，再順口問一句：「Is your husband home?」

丈夫不在。她一個人，英語不夠用。想到這裡，她腳步又慢了幾分。

就在這時，門外忽然傳來幾個孩子壓低了聲音的說話聲。

「You ask.」

「No, you ask.」

緊接著是一陣窸窸窣窣的推搡，像是誰都不願意站到最前面。余瑾愣了一下，她悄悄湊近貓眼。

門外站著三個男孩，烏黑水潤的大眼睛，都是深棕色皮膚，是鄰居家的孩子。最大的男孩站在最前面，抿著嘴，一副硬著頭皮的樣子；另外兩個小一點的躲在他身後，一個不停拽他的衣角、一個在原地打轉。

不是推銷員，更不像出了什麼事。余瑾這才鬆了口氣，打開了門。門剛開了一條縫，三個孩子立刻站直了。

「Sorry,」最大的男孩先開口，聲音小得像蚊子，「Our...our ball...」他向後院方向指了指。

余瑾看了看三個孩子。最大的不過八、九歲，後面兩個，應該還是上幼稚園的年齡。他們的衣服都被細雨打濕了，頭髮一綹一綹貼在額頭上。三個人站成一排，神情緊張，像在等老師宣布處分。

她一下子明白了。

「Wait.」她朝他們笑了笑，轉身繞過客廳，推開通往後院的玻璃門。

菜地裡果然躺著一只黑白相間的足球。它像個粗魯的闖入者，把豆角架撞得歪向一邊，不遠處，一根黃瓜蔓頹然地垂在半空。（二）