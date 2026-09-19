她是什麼時候出的問題？她試圖從混亂成一團的線團中抽絲剝繭。

她確定應該不是精神出了狀況，她猜想是因為人在產生幻覺記憶時，大腦兩邊對信息的處理速度不同。其中一個腦處理速度比另一個腦快幾秒，所以有時人會有兩種感覺，像是有兩個不同的世界，或者說人像被撕成現實與虛幻交錯的兩半，讓人一時分不出哪邊才是真實的。這種錯覺幾乎是每個人都會碰到的，她應該是出了嚴重車禍，導致時空錯亂吧。

她想起正在追一個科幻劇，雖然才開演沒多久，她猜男主生命垂危時，有人趁此將他的「記憶」抽空，將不存在的記憶灌入他的腦袋。這個應該也不會發生在她身上吧？

她曾經讀過的科幻小說、看過的科幻電影全湧上心頭。她想起赴醫約時看到的那個很像她的垂死女人，那人看起來像她自己──這麼說，有可能她其實已經死了，靈魂正遊走在不同的時間和空間？正遠遠看著她自己？

她參加的讀書會會員對心理分裂或科幻話題，都十分有興趣，她向來對這塊也很注意。她記得有人提起曾看過一部電影，主角醒來的時候看起來像是死掉了，但其實是處在「垂死」邊緣。他的一部分是昏迷狀態（應該是形體），另一部分卻在世界上遊蕩（應該是靈魂）。因為尚未百分之百死透，所以困在兩者的中間狀態。

她想起那個急診室穿著跟她一模一樣的垂死女人，其實就是她，她正躺在醫院裡，處於昏迷狀態，另一半的她就遊走在各個時空裡？她覺得這個最可能，最能解釋她完全沒有線性邏輯的現象。（一○）